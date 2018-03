Isältä tyttärelle

Turun keskustassa Yliopistonkadulla ravintola Ilmaria pyörittävä Julia Hartman, 22, pääsi tositoimiin suoraan koulunpenkiltä. Heti valmistumisen jälkeen Hartmanille tarjoutui tilaisuus näyttää kykynsä, kun hänen isänsä hankki tilat uudelle lounasravintolalle.

Myös Hartmanin isä on kokki. Hän omistaa yhden Turun vanhimmista pizzerioista, vuonna 1976 perustetun pizzeria Napolin. Hartman näkikin jo lapsena, mitä yrittäminen ja ravintolan pyörittäminen vaativat, mutta se ei pelottanut nuorta naista – päinvastoin.

– Isä on tehnyt aina paljon töitä, mutta hän on tullut aina töistä kotiin hyväntuulisena ja iloisesti vihellellen. Olen oppinut isältä työmoraalin. Asiat hoidetaan ja sovitut työt tehdään hyvin ja kunnialla.

Hartmanin lapsuudenkodissa äiti hoiti useimmiten ruuanlaiton. Kotona syötiin ihan tavallisia kotiruokia pasta bolognesesta pyttipannuun. Vanhempien esimerkillä on varmasti ollut vaikutusta alavalintaan, mutta Hartmanin kiinnostus ruoanlaittoon syttyi vasta kokkikoulussa ja harjoittelujaksoilla. Hän pääsi työskentelemään muun muassa Strömsöstäkin tutun kokin, Michael Björklundin Smakbyn ravintolaan Ahvenanmaalle.

– Peruskoulun jälkeen kokkikoulu tuntui luonnolliselta vaihtoehdolta, ja se osoittautui hyväksi valinnaksi. Ihastuin etenkin koulun yhteishenkeen. Koulun jälkeen mietin, jatkanko opiskelua vai haenko duunia. Olin jo hakenut opiskelupaikkaa sukupuolentutkimuksen parissa, mutta työ voitti. Oli siistiä saada tällainen mahdollisuus. Onhan tämä paljon hauskempaa kuin koulussa istuminen.

Marttiina Sairanen Perjantaisin Ilmarissa on pihviperjantai. Kolme kertaa viikossa on tarjolla myös kasvisvaihtoehto.

Ravintola Ilmari on toiminut Yliopistonkadulla kaksi ja puoli vuotta. Toinen piste sijaitsi aiemmin Kaarinassa, mutta se lopetettiin viime elokuussa.

Julia Hartman ei ole vain kokki, vaan myös kassa ja siivooja. Tekemistä riittää, sillä hän pyörittää ravintolaa yksin. Hartman kuitenkin nauttii siitä, että saa tehdä monipuolista työtä ja päättää omista tekemisistään. Lounaan lisäksi Ilmari tarjoaa catering-palveluita erilaisiin juhliin ja tilaisuuksiin.

– Tiedän olevani onnekas, kun minulla on isä toisena pomona. Se tuo turvaa, sillä tiedän, ettei minulta vedetä yhtäkkiä mattoa jalkojen alta, niin kuin monelle nuorelle käy tällä alalla. Saan kasvaa ja kehittyä kokkina.

Ilmarin lounasta Hartman kuvaa rennoksi ja tavalliseksi. Tarjolla on peruskotiruokaa. Maanantaisin tarjolla on aina jauhelihasta valmistettua ruokaa, kuten pullia, mureketta tai pihvejä. Tiistaisin on kanapäivä, keskiviikkoisin vaihtuva menu, torstaisin nautitaan kalaruokaa ja perjantai on perinteinen pihvipäivä. Kolme kertaa viikossa tarjolla on myös kasvisvaihtoehto. Lounaaseen kuuluu lämpimän ruuan lisäksi salaattipöytä, talonleipä sekä kahvi tai tee.

– Kasvisruuissa käytän esimerkiksi härkistä ja soijaa. Toisaalta lihaa ei aina tarvitse korvata jolloin vaan sen voi jättää kokonaan pois. Hyvä esimerkki on kasvispata.

Ilmarin suosituimpia ruokia ovat lasagne, uunilohi sekä wienerleike ja kermaperunat. Hartman valmistaa lounaan alusta loppuun itse. Hän käyttää mahdollisimman paljon tuoreita raaka-aineita.

– Ruuan pitää maistua, joten siinä pitää ehdottomasti käyttää aitoa kermaa. Ihmiset arvostavat maistuvaa kotiruokaa, jota ei lähellä ole paljon tarjolla. Tavalliset lihapullat ja muusi unohtuvat, kun ravintolat menevät trendien perässä.

Testipäivänä tarjolla oli metsästäjänleike, sienikastiketta, keitettyjä perunoita sekä kasvisvaihtoehtona munakoisoa juustoisella riisitäytteellä. Leike, kastike ja perunat täyttivät hyvin paikkansa maittavana kotiruokana. Lounaan iloisin yllättäjä oli täytetty munakoiso. Ihanan pehmeän makuinen ja sopivan täyttävä kasvisruoka ja raikas salaatti olisi itsessään riittänyt hyvin lounaaksi.

Osa asiakkaista oli varmasti tullut pihvien vuoksi, sillä niitä kasattiin lautaselle useampia.

– Osa asiakkaista valitsee pelkän salaattipöydän, jotta jaksaa jatkaa töitä. Pihviperjantai on kuitenkin monelle kiva tapa aloittaa viikonloppu, Hartman sanoo.

Juttusarjassa esitellään Turun lounaspaikkoja.