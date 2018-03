Anne Savolainen

Loimaalaisella Teuvo Suomisella on peltolohkoja eri puolilla Loimaata. Riista-aita katkaisee reitin 24 hehtaarin lohkolle. Peltolohkon toiselle puolelle pääsee yksityistietä pitkin, mutta koska pelto on etäällä tilakeskuksesta, he eivät ole yksityistiekuntaan liittyneet.