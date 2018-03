Kakolan funikulaarin rakentaminen käyntiin maanantaina – hintalappu 4,5 miljoonaa

Neljä miljoonaa on pikkuraha kaupungin kuluissa. Ihme urputusta. Liikuntarajoitteisille funi on aivan välttämätön, mutta täällä huutelijat eivät ajattele kuin omaa napaansa. Ja miten maailman pitää pyöriä sen ympärillä. Ja aivan oikein, siitä tulee varmasti vetonaula turisteille kuten Föristä. Ja koko Kakolan alue tulee olemaan vetonaula kunhan valmistuu. Sinne tulee hieno hotelli, ravintoloita, kylpylä jne.

Vast: "Kakolasta tulee hieno"

Niin, mutta kenelle? Enkä ole vielä tätä "liikuntarajotteiskorttia" vielä tässä tai muussakaan ala- tai ylämäkiyhteydessä huomannut vilautettavan. Miksei sitten Samppalinnaan, joka puistona on ainakin sata vuotta vanha paikka, ole jo aikanaan tehty tätä rataa. Kakolaankin taitaa muuten olla tieyhteys?!



Uskoisin, että "tässä huutelijat", jossa lajissa taidat itse enemmän kunnostautua, ajattelevat enemmän muiden kuntoa ja kuntoilua, kun he täällä kommentoivat asiallisesti, ja jos 4 milliä on pikkuraha, niin koetapa saada edes puolet siitä terveyden- tai päivähoitoon tai edes jilkisiin kulkuvälineisiin. Tietääkseni tätä rahanholvausta turisteille(?) on aikalailla valmisteltu salamyhkäisesti.