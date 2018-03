Turun Yrittäjät juhlii 150-vuotista taivaltaan Logomossa – vuoden yrittäjäperheen palkinto Wihannoille

Viivi Laakkonen

Tänä vuonna 150 vuotta täyttävä Turun Yrittäjät ry juhlistaa merkkivuottaan Logomossa järjestettävässä gaalatilaisuudessa, johon odotetaan jopa yli 430 vierasta.

Illan aikana Yrittäjät muistaa lukuisia alueen yrittäjiä ja yrityksiä erilaisin tunnustuksin ja palkinnoin.

Juhlagaalassa jo 32. kerran jaettu Vuoden yrittäjäperhe -tunnustuspalkinto myönnettiin Wihannon perheelle, jonka suvussa yrittäjyys on kulkenut jo kuudessa sukupolvessa.

Vihannon Sähkö Oy:n perusti kauppiaan poika, sähköasentaja Osmo Vihanto vuonna 1946.

– Näin syntyi perheyritys, jossa jo neljäs polvi jatkaa perustajansa työtä. Osmo Vihannon jälkeen yrityksen toimitusjohtajana on toiminut Jukka Wihanto. Nykyisin kauppiaana on hänen poikansa Sakari Wihanto. Aluksi toiminta kattoi sähköasennukset ja sähkötarvikkeiden myynnin. Kauppatieteen tohtori Jukka Wihannon johdossa yritys on laajentunut Wihanto-Yhtiöksi, Yrittäjät avaa tiedotteessaan.

Perheyrityksen tärkeimmäksi menestystekijäksi Jukka Wihanto laskee taidon osata omistaa. Omistajia ei saa hänen mukaansa päästää sotkemaan rahaliikenteen koordinointia.

– Kaikki yritystä koskevat päätökset tulee tehdä yhtiön edun kannalta. Vaaralliset karikot on mahdollista välttää laatimalla yhtiöjärjestyksen lisäksi osakassopimus. On myös hyvä antaa kassan ja kirjanpidon hoito suvun ulkopuolisille, luotettaville asiantuntijoille, jotka ovat täysin riippumattomia toisistaan. Rahaliikenteen koordinointi kuuluu yrityksen toimitusjohtajalle ja hallitukselle, Wihanto paljastaa samassa tiedotteessa.

Perinteeksi muodostuneiden tunnustusten myöntämisten lisäksi illan tilaisuudessa jaettiin ensimmäistä kertaa myös Vuoden yksinyrittäjä -palkinto. Sen sai Lukko- ja sähkölaitekorjaus Kari Lintuala Oy:lle nimensä antanut yrittäjä Kari Lintuala.

Pitkän yrittäjäuran tehneille ja pitkään yrittäjäjärjestön luottamustoimissa toimineille jaettiin puolestaan yrittäjäristin timanttiristejä.

Timanttiristit myönnettiin 40 vuodesta Tasarakennus Oy:n Tauno Uusilehdolle, 30 vuodesta Kauneushuone Sirpa Jyrkkäsen Sirpa Jyrkkäselle, Planlasse Oy:n Lasse Lintervolle ja Stina-Riitta Lintervolle sekä Raskassähkö Oy:n Raimo Savolaiselle.

Suomen Yrittäjien kultainen ansiomerkki 20 vuoden toiminnasta yrittäjien hyväksi jaettiin Tuula Lindströmille. Hopeiset ansiomerkit kymmenen vuoden toiminnasta yrittäjien hyväksi saivat Michael Lindholm, Lasse Lintervo, Jorma Saariketo ja Jarmo Tamminen, Turun yrittäjät listaa.