Vast: Voi luoja?

Jospa ovat vaikka vuorotyössä?!!! Tai jospa työtön tai eläkeläinen on säästänyt vähistä tuloistaan pitkän aikaa että saisi itselleen edes kerran elämässä jotain vähän laadukkaampaa. Elämässä on erilaisia vaihtoehtoja. En kyllä kadehtisi työttömien tuloja, jos ne korvaukset niin kovasti ruhtinaallisilta vaikuttaa niin eikun menet ja sanot itsesi irti ja rupeat elämään kuin kroisos. Nimimerkki; kokemusta on. J