Tutkimus: Kaksikielisyys ei lisää älyllisiä taitoja

Åbo Akademissa tehdyn tutkimuksen mukaan kaksikielisyys on suureksi hyödyksi ihmisten välisessä kommunikoinnissa, mutta se ei näyttäisi lisäävän toiminnanohjaukseen liittyviä älyllisiä taitoja. Kahden kielen oppimisen ja aktiivisen käytön on aiemmin esitetty harjoittavan tarkkaavaisuuden suuntaamista, häiritsevien ärsykkeiden poissulkemista ja tehtävästä toiseen vaihtamista.

Tulokset ilmenevät akatemiatutkija Minna Lehtosen ja tutkimusryhmä psykologian oppiaineessa tekemässä tutkimuksessa.

– Kaksikielisyyden hyödyt toiminnanohjauksessa ovat olleet aktiivisen tutkimuksen kohteena viime vuosina, ja aiheeseen liittyvät tulokset ovat saaneet paljon huomiota paitsi tiedeyhteisössä myös kansainvälisessä mediassa, kertoo Lehtonen tiedotteessa.

– Kahden kielen aktiivisen käytön ja kielten vaihtamisen on esitetty harjaannuttavan näitä toimintoja, mutta tekemämme laaja katsaus koko olemassa olevaan tutkimusaineistoon ei tue tätä väitettä.

Lehtonen teki tutkimusryhmineen systemaattisen yhteenvedon eli meta-analyysin kaikkiaan 152 tutkimuksesta, jotka käsittelivät aikuisten kaksi- ja yksikielisten suoriutumista toiminnanohjauksen eri osa-alueita mittaavissa tehtävissä. Tutkimukset oli tehty yhteensä 27 maassa, joissa kaksikielisyys saa erilaisia muotoja. Yhteenvedossa millään toiminnanohjauksen osa-alueella ei havaittu merkittäviä etuja kaksikielisillä.

Tutkimuksessa analysoitiin myös useita taustatekijöitä, joiden on esitetty vaikuttavan siihen, kuinka suurena toiminnanohjausedun pitäisi näkyä. Näitä tekijöitä ovat esimerkiksi kielten oppimisikä, tutkittavien ikä ja kielipari. Nämä tarkastelut eivät myöskään antaneet tukea sille, että toiminnanohjausetu näkyisi systemaattisesti tietynlaisilla kaksikielisillä.

Lehtosen mukaan tulokset viittaavat siihen, että terveillä aikuisilla kaksikielisyys tai toisen kielen aktiivinen käyttö ei paranna toiminnanohjausta.

– Kaksikielisyyden edut näyttävätkin olevan nimenomaan siinä, mitä kielitaito mahdollistaa ihmisten ja kulttuurien välisessä kommunikoinnissa, toteaa Lehtonen.

Tutkimus on äskettäin julkaistu tieteellisessä julkaisusarjassa Psychological Bulletin. Tutkimus on osa Suomen Akatemian rahoittamaa tutkimusprojektia "Bilingualism and Executive Functions: Tackling the Missing Links". Verkkojulkaisu on luettavissa tässä.