Viikon kuvat: Jäällä ruotsinlaivan kanssa, puimurisauna ja Dracula verenluovutuksessa

NAISET RADALLE. Milla Kyynäräinen päästelee menemään Raision luolaradalla Extreme Areenalla, jossa moottoripyöräkokeiluun osallistuvat ajavat sunnuntaina 11. maaliskuuta. Offroad NaisDays on tytöille ja naisille suunnattu moottoripyörälajien kokeiluviikonloppu. Se järjestetään Turussa TMK-Tietocenter Areenalla ja Raisiossa Extreme Areenalla tulevana viikonloppuna. Järjestelyistä vastaavat TSMU, TMK ja maahantuojat.

MYSTEERIÖLJYN ETSINTÄÄ. Öljyvuodot ovat kiusanneet Saloa alkuvuodesta lähtien. Ensimmäisen kerran öljyä havaittiin Salonjoessa tammikuun alkupuolella, kun jokeen valui arviolta satoja litroja kevyttä polttoöljyä sadevesiviemärin kautta. Seuraavan kerran öljy aiheutti ongelmia jäidenlähdön jälkeen, kun öljyä pääsi Salonjoen lisäksi viemäriverkoston kautta jätevedenpuhdistamolle tammikuun lopulla. Keskiviikkona öljyä havaittiin taas jätevedenpuhdistamolla asti. Henri Tiainen ojentaa pulloa, jossa on viemäristä kerättyä öljyistä vettä.

KOTI KUIN KARAMELLI. Kerman värinen talo mäennyppylän päällä on söpö kuin karamelli. Myös sisustus on pehmeitä sävyjä, tunnelmallisia lyhtyjä ja kauniita asetelmia. Kodissaan Laitilassa viihtyvät myös Viherjälaakson perheen sisarusnelikko, Olga, Olivia, Onni ja Otto. Lapset saavat usein puuhiinsa seurakseen Elsa-koiran.

KULTAVARSA. Olympiakultaa hiihtänyt Iivo Niskanen sai lahjaksi kolmanneksen orivarsasta. Lahjan antoivat varsan omistajat noustelaiset Hannu ja Hanna Härmälä (kuvassa) sekä Kari Lähdekorpi. Gunvald Hoss -nimeä totteleva varsa on syntynyt Härmälöillä Sukkisten kartanossa Nousiaisissa. Kesällä vuoden täyttävä varsa kisailee ja leikittelee päivät ikätovereidensa kanssa pihatossa. Eloisa varsa innostui jo pienenä viime kesänä keppostelemaan.

YHDEN TARINAN UUSI KÄÄNNÖS. Salolainen sijoitusyhtiö Aurora Ventures Oy on ostanut Nokian vanhan koetehtaan tuotantolinjat ja laitteet Turing Robotic Industries Oy:n konkurssipesältä. Laitteistot puretaan, pakataan ja siirretään pois, kertoo Chunyan Mei-Kuusinen. Kaupanteon takana on sama kiinalainen sijoittajaryhmä, joka omistaa salolaisen Cencorp Automation Oy:n. Muutama viikko aikaisemmin salolainen Powerfinn Oy kertoi vuokraavansa Nakolasta tuhansia neliöitä. Samalla älypuhelinvalmistaja Turing Robotic Industries Oy:n monen vuoden seikkailu Salossa näyttää olevan lopussa, ainakin tässä Nokian vanhassa koetehtaassa.

Mikael Rydenfelt, Turun Sanomat

KESÄKSI TÖIHIN. Naantalin Muumimaailman yksi kesätyönhakijoista on 17-vuotias Ella Vuosjoki Kankaanpäästä, joka jännittää haastattelua siskopuolensa Jasmin Koiviston kanssa. Kolmen päivän aikana Turkuhalliin saapuu noin 500 hakijaa ryhmähaastatteluihin. Vuosjoki pyrkii Muumimaailman asiakaspalvelutehtäviin kuten lipunmyyntiin. Hän on huomannut, että joissain työpaikoissa suhteilla on paljon merkitystä työn saamisessa.