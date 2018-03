Bussivuorot Uuteenkaupunkiin autotehtaalle jatkuvat

10-12 egee per tunti

Kas kun ei viherpipertäjät ole ehdottaneet polkupyörällä töihin menoa, toisaalta on järjetöntä mennä töihin tuollaista matkaa joka päivä.



Palkka on suhteessa työhön mitätön kun kulut vähentää ja ottaa huomioon kolmivuorotyön sekä surkean palkkaustason niin ollankin jo itä-blokin tasossa sekä vapaa-aikakin on kortilla kun työmatkoihin menee 3h per päivä.



Kannattaisi duunarinkin laskea mikä kannattaa ja mikä ei kannata, tuo työ matkoineen on täysin kannattamatonta toimintaa tekijälleen.

