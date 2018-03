Juurilleen palanneessa Ilmiössä yli 40 artistin kattaus – turkulainen Tv-resistori rikkoo vuosien hiljaiselon

Viivi Laakkonen

Heinäkuun lopussa Uittamon kansanpuiston vanhan tanssipaviljongin ympäristössä järjestettävällä ilmiö-festivaalilla kuullaan jälleen säveliä laidasta laitaan, kaikkiaan yli 40 artistin esittämänä.

Useiden Suomen debyyttinsä tekevien ulkomaisartistien lisäksi luvassa on runsas kattaus kotimaisia säveliä, kantelemusiikista Suomi-Balkaniin.

Aiempina vuosina loppuunmyydyllä festarilla paluun seitsemän vuoden tauon jälkeen tekee myös kotimaisen indiepopin valtiaaksi kehuttu turkulaisyhtye Tv-resistori.

– Kriitikoidenkin kiittelemän Tv-resistorin ansioita ovat muun muassa oivaltavat sanoitukset ja omaleimainen soundi sekä Yrjö Saarisen ja Päivi Kankaron saumattomasti yhteen sopivat lauluosuudet, festarijärjestäjät kehuvat torstaisessa tiedotteessaan.

Viime kesänä omaleimainen festivaali teki paluun juurilleen, kun se järjestettiin alkuperäisellä Ilmiö-nimellään, alkuperäisessä paikassaan Uittamolla.

Vuonna 2009 perustettu festivaali käytti Ilmiö-nimeä vuoteen 2013. Tämän jälkeen se järjestettiin Ruissalon telakka-alueella nimellä H2Ö.

28. heinäkuuta juhlittava Ilmiö on jo kymmenes turkulaistyöryhmän festivaalituotanto. Tänä vuonna ulkomaisista artisteista Uittamolla kuullaan muun muassa maailmalla eksoottisella groovella mainetta niittänyttä bahrainilaislähtöistä Flamingodsia, berliiniläistä indierockyhtyettä Gurria ja all-stars kokoonpanolla esiintyvää Innercity Ensembleä, jonka repertuaariin kuuluu vapaamuotoinen, hypnoottiseksi kuvailtu jazz.

Muita jo julistettuja ulkomaisartisteja ovat norjalainen Broen, ruotsalainen Vårt solsystem, jonka kokoonpanossa on mukana muun muassa Dungenin jäsenistöä, niin ikään ruotsalainen Rome is not a town ja japanilainen Grimm Grimm.

Kotimaisesta taituruudesta vastaavat muun muassa turkulaislähtöinen Freestyle Man, jonka kotiinpaluukeikalla nähdään itse Jimi Tenor. Tanssipaviljongin kupeessa kuullaan myös Emma-palkinnon voittaneen kansanmuusikko Maija Kauhasen kantelemusiikkia, Ville Leinosen kasaridiskon tahteihin tanssittavaa Futureimania sekä Suomi-Balkanin airueen Jaakko Laitisen ja hanuristi Harri Kuusijärven muodostamaa Laitinen-Kuusijärvi Experienceä.

Vaihtoehtomusiikin lisäksi monitaiteellisesta ohjelmastaan tunnettu festivaali lupaa avata tarjontaansa lisää kevään aikana.