Influenssa-B vienyt Tyksiin useamman kuin influenssa-A

Varsinais-Suomen sairaanhoitopiirin influenssa-raportin mukaan influenssa-B -tapauksia on enemmän ja se on vienyt useamman sairaalahoitoon kuin influenssa-A.

Raportin mukaan tämä on epätyypillistä edellisiin talviin verrattuna.

A-influenssaa on todettu tähän mennessä 327 tapausta, kun B-tapauksia on todettu yhteensä 715. A-viruksen epidemian huippu on sairaanhoitopiirin mukaan maakunnassa joko juuri ohitettu tai se on parhaillaan menossa.

Piirin sairaaloissa on tähän mennessä hoidettu 75 varmistettua A-influenssapotilasta, joista neljä aikuista on ollut teho-osastolla. Raportin mukaan influenssa-B -potilaita on ollut sairaalahoidossa enemmän, mutta tapauksia ei ole tilastoitu yhtä yksityiskohtaisesti. Laboratoriovarmistettuja B-tapauksia ilmeni viime viikon aikana 162.

Sairaanhoitopiiri kertoo myös, että käynnissä on muitakin hengitystievirusepidemioita.