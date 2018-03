Ruisrock vahvistaa somehuhut: Naisräppäri Cardi B yksi pääesiintyjistä

Viivi Laakkonen

Heinäkuussa Turun Ruissalossa juhlittava Ruisrock on avannut lisää artistikattaustaan.

Keskiviikkona festivaalijärjestäjät vahvistivat kiinnittäneensä yhdeksi pääesiintyjäkseen yhdysvaltalaisräppäri Cardi B:n. Maailmanlaajuisen suosion saavuttaneen newyorkilaisräppärin saapumisesta Turkuun on kohistu järjestäjien mukaan sosiaalisessa mediassa jo muutaman viikon ajan.

Omintakeisesta tyylistään ja äänestään tunnetuksi tullut artisti on historian toinen naisräppäri, jonka soolosingle on noussut Billboard Hot 100 -listan kärkeen.

Carbi B nousee festarilavalle lauantaina 7. heinäkuuta. Kyseinen päivä on järjestäjien mukaan jo yhden päivän lippujen osalta loppuunvarattu, muita lipputyyppejä löytyy vielä.

Festaria juhlitaan Ruissalon Kansanpuistossa 6.–8. heinäkuuta. Lisää esiintyjiä luvataan julkistaa kevään aikana.

Festivaalille on jo aiemmin kiinnitetty ulkomaisista esiintyjistä muun muassa The Chainsmokers, Marshmello, Skepta, Dua Lipa, Alan Walker, Clean Bandit, First Aid Kit, Rag’n’Bone Man, Tyler, The Creator ja Years & Years. Kotimaisista artisteista festivaalilavalla nähdään jälleen tuttuja kansansuosikkeja, kuten Cheek, Alma, Disco Ensemble, Haloo Helsinki!, Ismo Alanko, JVG, Kaija Koo, Sanni ja Sunrise Avenue. Räppirintamalta nähdään muun muassa uuden Tapa poika -albuminsa julkaissut Pyhimys, Musta hanhi, Eevil Stöö ja Ruudolf.