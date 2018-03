Kaivutyöt haittaavat liikennettä Brahenkadulla – huomenna tie poikki kokonaan hetkellisesti

Kaivutyöt haittaavat liikennettä Brahenkatu 17 b:n kohdalla ensi viikon perjantaihin saakka. Huomenna keskiviikkona ajorata suljetaan kokonaan hetkeksi putken laskun vuoksi. Paikalla on kello 9.30–9.45 välisenä aikana käytössä kiertotie Aninkaistenkadun tai Kauppiaskadun kautta.

Muuna aikana paikalla on käytössä ainoastaan yksi ajokaista ja kevyen liikenteen väylä on kavennettu. Kaivutöistä on haittaa Ratapihankadun suuntaan ajettaessa.