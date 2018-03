Pääministeri hakee neuvoa Turun opiskelijoilta

Vieläkin enemmän oikealle?

Onko pääministeri kyllästynyt siihen, että Kokoomus on liian pliisu politiikassaan ja hakee vieläkin enemmän rahaa ja rikkautta ihannoivia poliittisia ideoita turkulaisilta opiskelijoilta?

Turustahan tulee tunnetusti kovia porvaripolitikkoja, joten sen suhteen Suomen kautta-aikain koviten rahaa ihannoiva ja monien mielestä myös huonoin pääministeri voisi hyvinkin hakea neuvoja Turusta juuri tästä syystä.

Aika käy vähiin, joten kaikki on tehtävä nopeasti, sillä on todennäköistä, ettei kysymyksessä ole monen vaalikauden pääministeri.

