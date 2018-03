Sairaanhoitopiirin jäsenkuntien yhteenlasketut menot laskivat

Vast: Valeuutinenko

Tämän uutisen taustoittamisessa on käytetty vuoden 2016 toteutuneita lukuja. Eli on vertailtu jo elettyjen vuosien tuloslaskelmia toisiinsa.



Jos kyseessä olisi venäläinen trolli tai semmoisen tason toimittajan värkkäys - tuloslaskelmat ovat olemassa ja tarkastettavissa.



Minulla kiinnitti huomiota - "Sairaanhoitopiirin tiedotteen mukaan maakunnan asukkaat pääsivät julkiseen erikoissairaanhoitoon nopeammin kuin muualla maassa. Hoitoon pääsyaikaa mittaava mediaaniluku oli Varsinais-Suomessa maan lyhyin eli 29 vuorokautta."

Tämä on tismalleen oikea suunta. Nopeasti hoitoon ja kerralla kuntoon. Säästyy aikaa ihmiseltä ja kustannukset alenevat.



"Hoitoa vailla" ollee niitä hoidettavia, jotka vaativat ambulanssikyydin sairaalaan, mutta eivät semmoista saa syystä, että hoitotarve ei täytä kiireellisyyskriteeriä.

Myös ollee mahdollista, että terveyskeskuksen lähetteet ovat vajaasti täytetyt ja sairaala haluaa riittävät tiedot ennen potilaan vastaanottamista.



"Hoitoa vailla" syyttäkööt mieluimmin sitä terveyskeskustaan tunaroinnista. Jos vaiva on todella sairaalahoitoa vaativa.