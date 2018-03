Kalorikammoisesta tuli kehopositiivisuuden sanansaattaja

Useimmiten

nämä kehopositiivisuus-löpinät onkin tarkoitettu sellaisille, joilla on pari kolme kiloa (tai parhaassa tapauksessa ei yhtään) ylipainoa, mutta jotka inhoaa peilikuvaansa/leveitä reisiään/allejaan tai mitä nyt milloinkin on muotia inhota. Nämä henkilöt myös yleensä liikkuvat keskivertoa enemmän (vaikkei ehkä omasta mielestään "tarpeeksi"). Jos joku on 150-kiloinen, kävelee korkeintaan ovelta parkkipaikalle ja on "matkalla aikaiseen hautaan ja / tai työkyvyttömyyseläkkeeelle liitännäissaurauksien vuoksi", niin se on tietysti täysin eri asia kuin mistä tässä puhutaan.

Kirjoita vastaus viestiin Nimi tai nimimerkki

Otsikko

Viesti

TS:n Verkkokeskustelun säännöt Peruuta Viesti lähetetty!



Keskusteluja julkaistaan arkisin kello 9–23 ja viikonloppuisin kello 8–22. Virhe viestin lähetyksessä. TS:n verkkokeskustelun säännöt Turun Sanomien verkkokeskusteluun tulevat viestit tarkastetaan ennakolta. Siksi viestit julkaistaan viiveellä. Keskusteluja julkaistaan arkisin kello 9–23 ja viikonloppuisin kello 8–22. Toimitus voi lyhentää ja muokata kirjoituksia. Kirjoittaja on juridisessa vastuussa viestinsä sisällöstä. Rasistisia, herjaavia tai ihmisten yksityisyyttä loukkaavia viestejä ei julkaista. Muista hyvät tavat, älä huuda!/HUUDA tai kiroile. Emme julkaise linkkejä tai mainoksia. Kirjoita napakasti. Emme julkaise yli 1 800 merkin viestejä. Pysy keskusteluketjun aihepiirissä. Älä yritä muuttaa aihetta. Toimitus voi harkintansa mukaan sulkea keskusteluketjun.