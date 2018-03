Muumimaailma pyysi ensimmäistä kertaa kaikki uudet kesätyöhakijansa haastatteluun

Anniina Virtanen

Muumimaailman rekrypäivien lomakkeentäyttöhuoneessa leijuu hiljaisuus. Jasmin Koivisto, 16, ja Ella Vuosjoki, 17 täyttävät lomaketta, jossa he voivat päättää, hakevatko he esimerkiksi asiakaspalvelutehtäviin vai joksikin muumihahmoksi.

Seuraavassa huoneessa odotellaan pääsyä ryhmähaastatteluun haetun osaston esimiesten eteen. Nuoret hakijat istuvat odotushuoneessa hiljaa jännittyneen näköisinä omaa vuoroaan.

– Jännittää kyllä todella paljon. Olemme valmistautuneet pohtimalla, mitä haastattelussa mahdollisesti kysytään, Koivisto kertoo.

– Hankalin kysymys olisi varmaan se, että miksi juuri minut pitäisi valita, Koiviston siskopuoli Ella Vuosjoki tuumaa.

Molempia kiinnostavat asiakaspalvelutehtävät esimerkiksi lipunmyynnissä, koska siitä saa hyvää työkokemusta.

Hetken odotuksen jälkeen siskokset ja pari muuta hakijaa kutsutaan haastatteluun kahden esimiehen luokse.

Naantalin Muumimaailma palkkaa ensi kesäksi noin 250 työntekijää. Noin puolet valituista ovat olleet Muumien riveissä jo aiempina kesinä.

Parikymmentä vuotta hakijat valikoitiin haastatteluihin hakemusten perusteella. Tänä vuonna kaikki hakijat kutsuttiin haastatteluun.

– Hain tänne edellisinä vuosina, mutten saanut kutsua haastatteluun. Naantalin kaupungin kautta pääsin päiväkotiin töihin aiempana kesänä, Koivisto kertoo.

Tytöt ovat motivoituneita saamaan kesällä töitä. Vaikka töitä ei irtoaisi, he eivät aio laiskotella koko kesää.

– Jos ei muuta saa, voi yrittää mennä sukulaisille töihin, esimerkiksi hoitamaan lapsia, Vuosjoki kertoo.

Tytöt kokevat, että Turun seudulla on melko vaikeaa löytää kesätöitä. Suhteilla niitä saa heidän mukaansa helpommin.

– On se aika huono juttu, jos ei saa kesällä töitä. Todella moneen paikkaan on vaikeaa päästä, jos ei ole ennestään työkokemusta. Aloitin työnhaun heti tammikuun alussa, Koivisto kertoo.

– Olemme myös huomanneet, että nuori ikä vaikeuttaa kesätöiden saamista, Vuosjoki harmittelee.

Rekrytointitilaisuus pidetään kolmena päivänä peräkkäin Turkuhallissa. Hakijoita on noin 900 henkeä, joista noin sata on aiempia työntekijöitä. Haastatteluihin on ilmoittautunut noin 500 hakijaa, ja loput eivät ole päässeet paikalle.

Muumimaailman operatiivinen johtaja Juho Nieminen myöntää, että niillä, jotka eivät pääse tulemaan haastatteluihin, on huonommat mahdollisuudet tulla valituksi.

– Pyrimme haastattelemaan kaikki hakijat kasvotusten. Samalla mitataan hakijan motivaatiota, Nieminen kertoo.

Hänen mukaansa moni hyvä hakija on saattanut jäädä aiempina vuosina huomaamatta pelkän hakemuksen perusteella. Varsinkin Muumimaailman kaltaisessa palvelutehtävässä asenne ratkaisee.

– Hakemusta käytetään vasta siinä vaiheessa, jos samantasoisia hakijoita on useampi, hän kertoo.

Nieminen on ollut jo parikymmentä vuotta Muumimaailmassa töissä. Hän myöntää, että työntekoon suhtautuminen on muuttunut nuorilla.

– Tiettyä lepsumista on ollut havaittavissa. Auktoriteetteja ei ehkä enää samalla tavalla kunnioiteta. Työelämän pelisäännöt eivät välttämättä ole tuttuja, tai niitä ei oteta kovin vakavasti, Nieminen pohtii.

Tämä näkyy Niemisen mukaan esimerkiksi työaikojen noudattamisessa. Hän kuitenkin korostaa, että nuoret tuntuvat olevan fiksumpia joka vuosi. Suhtautuminen työntekoon on vain hieman muuttunut.