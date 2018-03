Ilmavoimien 100-vuotislento säikäytti Mynämäessä "Jyrinä tuli ihan talon päältä"

Kiitos näytöksestä

Toivottavasti 2020-luvulla hienoa vapaata maatamme valvoo F-35,paras mitä rahalla saa (ehkä nyt poislukien F22 Raptor jota Usa ei myy muille),köyhällä kun tunnetusti ei ole varaa huonoon... Ja ne trollit jotka ryhtyvät vinkumaan kyseisen konemallin nykyisiin ongelmiin ja liputtavat "super Hornetin" tai Jas:in puolesta,niin varsinkin JAS-faneja kehoitan googlettamaan nimen Lars Rådström... Muistakaa että F-35 edustaa uusinta sukupolvea alallaan kun taas JAS ja superhornet ja muut ehdokkaat uusiksi koneiksemme edustavat parhaimmillaankin ainoastaan "päivitettyä" neljättä sukupolvea. Uudessa on tietenkin aina lastentauteja mutta siinä vaiheessa kun niitä otetaan käyttöön Suomessa on F-35 ollut jo tovin tuotannossa ja käytössä,eli saamme hiotun ja toimivan huippukoneen pitkälle tulevaisuuteen. Muistakaa myös että potentiaalinen vihollinen kehittää nimenomaan viidennen sukupolven koneita. Ethän sinäkään enää 4g aikana käytä enää 3g:tä? Ja se 5g on kohta täällä. Lisäksi koneen hinta tulee valmistajan mukaan laskemaan kymmenillä miljoonilla siihen mennessä kun nykyiset koneemme tulevat vaihtoikään. Vielä halvempia ne ovat erään nelikirjaimisen länsimaisen järjestön jäsenille...

