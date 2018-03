Orkla Suomi aloittaa yt-neuvottelut Turussa – 58 työpaikkaa uhattuna

Orkla Suomi aloittaa yt-neuvottelut Turun henkilöstönsä kanssa. Yhtiön tiedotteen mukaan tavoitteena on löytää ratkaisu vihannessäilykkeiden ja sillituotteiden heikon kannattavuuden parantamiseksi sekä arvioida mahdollisia tuotannon ja toimintojen uudelleenjärjestelyjä.

– Turussa tuotettujen vihannessäilykkeiden ja sillituotteiden kannattavuus on ollut heikkoa jo muutaman vuoden ajan. Kiristynyt kilpailu on vaikuttanut kannattavuuden lisäksi myös myyntivolyymeihin. Meidän on löydettävä keinoja vastata tähän kehitykseen, jotta voimme turvata kilpailukykymme myös pitkällä tähtäimellä, sanoo Orkla Suomen toimitusjohtaja Rabbe Wikström tiedotteessa.

Yhteistoimintaneuvottelut koskevat 58 Orkla Suomen124 työntekijästä Turussa, joista tuotannossa työskentelee vakituisesti 41. Neuvottelut on tarkoitus saattaa loppuun toukokuun aikana.

Orkla-konsernilla on yli 100 tehdasta ja verkostossa on päällekkäisyyksiä esimerkiksi teknologian suhteen. Wikströmin mukaan tehdasverkoston arvioiminen on osa Orklan pitkäjänteistä strategiaa tulevaisuuden kilpailukyvyn varmistamiseksi.

Orkla Suomella on toimipisteet myös Haraldsbyssä, Vaajakoskella ja Vantaalla. Orkla Suomen palveluksessa on yhteensä 459 henkilöä.