Pop up -lounasta Dominosta

Puutarhakadulla sijaitseva Linnateatterin Ravintola Domino aloitti lounaan helmikuun alussa. Lounasta on tarkoitus jatkaa ainakin maaliskuun loppuun.

– Täällä on paljon uutta tilaa ja haluamme käyttöasteen mahdollisimman korkeaksi. Keskustassa lounaspaikkojen kilpailu on kovaa. Lounasta on aluksi tarjolla helmi–maaliskuu ja katsomme, onko tälle tilausta ja löytääkö ihmiset paikan, kertoo ravintolatoimenjohtaja Pauliina Timoska.

Hän uskoo, että lounastarjoilu jatkuu maaliskuun jälkeenkin.

– Tässä ihan lähellä, samassa korttelissa ei ole vastaavanlaista lounaspaikkaa. Haluamme tarjota terveellistä ja ravitsevaa lounasta. Uskon, että lounas jatkuu koko kevään. Kesällä pidetään taukoa ja jatkamme toivottavasti taas syksyllä, Timoska sanoo.

Jane Iltanen Pizzaperjantain kylmäsavulohi, smetana, piparjuuri, rucola -pizza oli hyvää. Erityisplussa pizzojen pohjista.

Lounas on tarjolla arkisin kello 11–14. Lounaan suunnittelee monissa turkulaisravintoloissa työskennellyt keittiömestari Martin Langford.

– Tykkään kokeilla makuja ympäri maailmaa, kertoo brittiläinen Langford.

Hänen lisäkseen keittiössä työskentelee italialainen kokki.

– Yksi asiakkaiden suosikki on lihapullapäivä, joka on yleensä keskiviikkoisin. Silloin on suomalaisia ja italialaisia lihapullia, Langford sanoo.

Lounaalla on päivittäin runsas salaattipöytä, tuoretta leipää, päivän keitto sekä lämpimien ruokien buffetpöytä.

– Salaattipöydässä on valtavasti erilaisia makuja. Kokit tekevät tätä rakkaudesta lajiin ja sen maistaa, Timoska toteaa.

Haastattelupäivänä salaattipöydästä löytyi muun muassa vihersalaattia, pesto-perunoita, coleslawta, marinoituja oliiveja, aurinkokuivattuja tomaatteja, salsa verdeä, hummusta, sieniä ja erilaisia siemeniä.

Salaattipöytä oli mahtava. Siinä oli paljon monipuolisia makuja ja jo pelkästä salaattipöydästä saa helposti vatsan täyteen. Päivän keittona oli kikhernekeitto, joka maistui tuoreen leivän kanssa todella maukkaalta kylmänä pakkaspäivänä.

Lämpimien ruokien lounasbuffetissa on päivittäin useita eri vaihtoehtoja.

– Lounas on raikas, kasvispainotteinen ja siinä on aitoja makuja, Pauliina Timoska kuvailee.

Vierailupäivälle sattui pizzapäivä, joka on ravintolassa joka toinen perjantai. Tarjolla oli kolmea erilaista pizzaa: kylmäsavulohi, smetana, piparjuuri, rucola ja salami, herkkusieni, paprika sekä pinaatti, ricotta juusto, pinjansiemen. Pizzat olivat herkullisia ja mukavan erilaisia mauiltaan. Pizzat sopivat hyvin runsaan salaattipöydän antimien kanssa samalle lautaselle. Erityisplussa pizzojen maukkaasta pohjasta.

– Italialaisella kokillamme on salainen resepti, jolla pizzapohja tehdään, Timoska kertoo.

Juttusarjassa esitellään Turun lounaspaikkoja.