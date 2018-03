Kolumni: Soitellaanko?

Tilastokeskuksen mukaan soitettujen puheluiden kokonaismäärä on laskenut joka vuosi vuodesta 2010 lähtien. Keskimäärin soitamme 57 matkapuhelinpuhelua kuukaudessa, kun vuosikymmenen alussa luku oli yli 80.

Itselläni oli jälleen vuosittaisen rutiinin aika ja päivitin liittymääni. Puhunko 100, 200 vai 500 minuuttia kuukaudessa vai kenties rajattomasti. Kävimme läpi puhelinkäyttäytymistäni viimeisten kuukausien ajalta: puhunko vai enkö, ja jos, niin kuinka paljon. Työpuheluita lukuun ottamatta olin sitä mieltä, että puhelimessa en lörpöttele. En ainakaan rajattoman vertaa, josta olin jo muutaman vuoden maksanut.

Ennustin puhumiseni todennäköisesti vähenevän entisestään. Älypuhelimien aikana puhelimessa puhumisesta on tullut yhä vaikeampi suoritus. Näennäinen kiire vie voiton, eikä luurissa ole intoa roikkua. Mieluummin näpyttelen napakan viestin ja asia selvä.

Ennen vanhaan odotin puheluita ja niitä oli kiva soitella. Se oli mukava väylä kuulumisten vaihdolle ja ihmisen äänensävyn tulkinnalle. Nyt jos luuri pärähtää soimaan, lähes ensimmäinen ajatus mielessäni on, että mitä näytöllä olevalle ihmiselle on sattunut. Voinko edes vastata, ettei nyt vaan mitään ikävää kuultavaa olisi tulossa.

Vakiintuneeksi fraasiksi on muodostunut: Oletko pahassa paikassa? Oletusarvona on, että puhelimeen ei vain ole enää aikaa vastata. Vaikka periaatteessa toimia voi kuten ennen vanhaan. Silloin vastataan, kun on aikaa jutella.

Mukana kulkeva älylaite vain välittää sen olettamuksen, että aina pitäisi olla tavoitettavissa. Monesti olen saanut äidiltäni muutaman vastaamattoman soiton perään viestin, miten aina olen niin vaikeasti tavoitettavissa. Onko se oikeasti näin, vai onko hetki vain väärä.

Puhelimen äänettömyydestä on tullut uusi tapa hakea omaa rauhaa. Puhelimen jatkuvat vaatimukset vievät energiaa. Kiireelliset asiat kulkevat viestikanavia pitkin.

Liittymäkaupoilla minua alkoi jo huvittaa, kun laskimme minuutteja ja todennäköisyyksiä sille, miten käyttäydyn seuraavan vuoden puhelimeni kanssa. Lopulta poistuin kaupasta jälleen rajaton soitto-oikeus mukanani. Vaikka vannoin puhumattomuuttani, minuutteja kuitenkin kertyy, kun oikea hetki löytyy.

Mikäs sen mukavampaa kuin istahtaa sohvannurkkaan ja vaihtaa ystävän kanssa kuulumiset. Vähän kuin ennen vanhaan. Nyt vain yhteinen aika on sovittava viestillä etukäteen.

Marianne Mäkitalo

Kirjoittaja on toimittaja