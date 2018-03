Turku mittaa muoviroskan määrää osana Blastic-hanketta

Turun kaupunki aikoo mitata etenkin makroroskan määrää ja tyyppiä jokialueella. Lisäksi kesäksi asennetaan vierasvenesatamaan meriroskis keräämään roskaa joesta.

Kaupungin toimet ovat osa Blastic-hanketta, jossa Itämerta ympäröivät maat selvittävät muoviroskien kulkureittejä mereen sekä tämän roskaan määrää ja laatua.

Tavoitteena on myös kiinnittää suuren yleisön huomio merten roskaantumiseen. Turku aikoo myös panostaa siihen, että roskia ei alun perinkään päätyisi jokeen ja sitä kautta mereen. Blastic-hankkeessa ovat Suomesta mukana myös Pidä saaristo siistinä ry ja Suomen ympäristökeskus.

Lisäksi mukana ovat Ruotsista Keep Sweden Tidy ja IVL Swedish Environmental Research Institute, Virosta SEI Stockholm Environment Institute ja Tallinnan kaupunki sekä Latviasta FEE Latvia eli Foundation for environmental education. Projekti on Interreg-rahoitteinen.

