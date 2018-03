Eurojackpotin suurvoitto yhä lunastamatta – 90 miljoonan euron jättipotin olisi voinut saada tilille tänään

Loimaan Prismassa pelatun Eurojackpotin suurvoittajat ovat yhä kadoksissa. Vajaa kuukausi sitten voitetun 90 miljoonan euron jättipotin olisi voinut saada tililleen tänään, kertoo Veikkauksen viestintäpäällikkö Tomi Auremaa.

Kyseessä on Suomen historian suurin rahapelivoitto. Voitto on lunastettava Veikkauksen pääkonttorista Helsingistä, koska pelaamisessa ei käytetty Veikkaus-korttia. Veikkauksessa hiljaisuutta on kovasti ihmetelty.

– Monesti voittajat ilmoittautuvat aika nopeasti. Voihan se olla, että voittaja ei edelleenkään tiedä asiasta.

Voittolappu oli jaettu viidelle, mutta jättipotti voi silti olla yhdellä pelaajalla. Voitto on lunastettava vuoden sisällä.

Voittajia ei tuonut ilmi edes ilotulitus, jonka Veikkaus järjesti viikko sitten voiton kunniaksi Loimaan torilla.

– Sehän oli todella suosittu. Pakkanen oli aika kirpeä, parikymmentä astetta, Auremaa kertoo.