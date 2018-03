Turun kaupunki rauhoittaa vanhempia: koulun väistötilan sisäilma tutkittu – ei kerro vielä tuloksia

Turun kaupunki on reagoinut turkulaisvanhempien huoleen Sepänkatu 2.n tilojen soveltuvuudesta opetuskäyttöön. Kaupungin tilapalvelujohtajan mukaan rakennuksen kunnon on jo helmikuussa tutkinut ulkopuolinen asiantuntija.

– Tutkimustulosten perusteella arvioidaan kohteen kuntoa, mahdollisia korjaustarpeita ja kohteen soveltuvuutta Puolalan koulun väistötilaksi, kirjoittaa tilapalvelujohtaja Tuomas Koskiniemi tiedotteessaan.

Tutkimustulosten sisältöä hän ei kuitenkaan paljasta.

– Tiedotamme asianosaisia Sepänkatu 2:n tutkimustuloksista ja sitä myöten tilojen soveltuvuudesta Puolalan koulun väistötilaksi heti, kun tutkimukset ja muut selvitykset valmistuvat, Koskiniemi vakuuttaa.

Poikkeuksellinen reagointi viikonlopun aikana liittyy Turun Sanomissa jo aiemmin (TS 23.2.18) julkaistuun mielipidekirjoitukseen, jossa opettajien työsuojeluvaltuutettu Mika Raitio epäili Sepänkatu 2:n sisäilman laatua ja siksi myös soveltuvuutta Puolalan koulun väistötilaksi.

Tämä on saanut vanhemmat nyt liikkeelle ja pommittamaan viesteillään sekä virkamiehiä ja luottamushenkilöitä.

Sepänkatu 2 on palvellut vuodet TSYK:n ja Norssin peruskorjausten aikaisena väistötilana.

– Norssin toimiessa kohteessa kiinteistönomistajan tietoon ei tullut sisäilmaongelmailmoituksia, mutta TSYK:n toimiessa kohteessa on ollut sisäilmaoireilua, joka lisääntyi vuoden 2017 loppua kohden tultaessa, Koskiniemi myöntää.

Hän sanoo, että valtaosa rakennusten sisäilmaongelmista aiheutuu puutteellisesta tai väärin toimivasta ilmanvaihdosta.

– TSYK:n oppilasmäärä Sepänkatu 2:ssa on ollut liian suuri rakennuksen ilmanvaihdon tehoon nähden, mikä on ollut mahdollinen sisäilmaongelman aiheuttaja. Ongelman korjaamiseksi kohteen ilmanvaihtoa on parannettu, Koskiniemi kertoo.

Tilat ovat olleet aiemmin Turun ammattikorkeakoulun pysyvässä käytössä.

