Viikon kuvat: Jääkaruselli, puusukset ja mitalihalaus

KOTONA. Osmo ja Eine Vaheranta hätyyttelevät jo 90 vuoden rajapyykkiä eivätkä edes mieti maalta muuttoa, vaikka palvelut ovat kaukana. Kiikalan Rekijoelta pääsee kesällä kauppaan mopolla, mutta talvella tarvitaan naapurin kyytiä. Kesäperunat kasvavat omalla pihalla. Yli 90-vuotiaiden määrä kasvaa huimaa vauhtia Suomessa. Heitä on vielä 1980-luvulla ollut muutama tuhat, nyt vajaat 50 000 ja vuonna 2060 jo noin 190 000. Nykyisin yli 90-vuotiaista enemmistö asuu kotona.

ALKUVOIMAA. Paraisilla voi törmätä pimeässä metsässä otsalampuilla varustautuneisiin aikuisiin, jotka yhdessä hyppivät, kyykkäävät ja tekevät muita liikkeitä lumessa. Treeni päättyy kovaan yhteiseen karjaisuun. Kyseessä on Ruotsista Suomeen rantautunut liikuntalaji cross nature, jossa yhdistetään ulkoilu ja voimaharjoittelu. Vaikka laji on tehokasta kuntoilua, sitä ei tehdä otsa rypyssä.

TULE KUVAAN! Pukuilun eli cosplayn harrastajat yrittävät parhaansa mukaan tavoittaa poseeratessaan esittämänsä hahmon syvimmän olemuksen. Jopa minuutin mittaiset poseeraukset tulivat tutuksi japanilaisen populaarikulttuurin tapahtuman Unicomin yhteydessä. Harrastajien määrä ollut viime vuosina jatkuvassa kasvussa. Turussa he tapasivat viime sunnuntaina Logomon tapahtumassa.

JÄTEVESI AVANTOUIMAREIDEN KIUSANA. Turun Pitkääsalmea saastuttanut jätevesi on saattanut kulkeutua hulevesiverkkoon ja sitä kautta vesistöön jopa vuosia. Alueen ajoittaisen heikon vedenlaadun syyksi on selvinnyt Ilpoisten Lauklähteenkadulla sijaitsevan asunto-osakeyhtiön virheellinen viemäriliitos. Ispoisten avantouintipaikalla oli alkuvuonna uimakielto korkeiden bakteeripitoisuuksien vuoksi, mutta tällä hetkellä vedessä voi uida. Viimeisimpien vesinäytteiden tulokset ovat puhtaat. Keskiviikon kirkas pakkaskeli houkutteli paljon uimareita Ispoisten avantouintipaikalle.

Lennart Holmberg, Turun Sanomat

APUA HARVINAISEEN TAUTIIN. Eemil Vuorela sairastaa AGU-aineenvaihduntatautia, joka edetessään johtaa vaikeaan kehitysvammaisuuteen. Hänen kaltaisiaan lapsia syntyy Suomessa 1–4 vuosittain. AGU on yksi maailman 8 000 harvinaissairaudesta. Vehmaalaispojan kehitysvamman etenemistä voidaan hidastaa tai mahdollisesti jopa pysäyttää uudella lääkkeellä. Jo syntyneisiin kehitysmuutoksiin se ei todennäköisesti auta. – Olemme varovaisen toiveikkaita, sillä pienetkin asiat voivat merkitä isoja juttuja Eemilin elämässä myöhemmin, isä Jarno Vuorela sanoo. Eemilin ylpeydenaihe on Ilari Filppulan pelipaita, jossa on koko joukkueen nimikirjoitukset.