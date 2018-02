Turun yliopiston vuoden alumniksi ex-kaupunginjohtaja Randell

Turun yliopisto kertoo myöntäneensä vuoden alumni -tunnustuksen Turun entiselle kaupunginjohtajalle Aleksi Randellille. Tunnustus myönnettiin viime marraskuussa Rakennusteollisuus RT:n toimitusjohtajaksi siirtyneelle Randellille Turun yliopiston 98. vuosijuhlassa Turun Akatemiatalolla keskiviikkona.

Kunnia myönnetään vuosittain Turun yliopiston kasvatille, joka on edistänyt toiminnallaan sekä yliopiston että suomalaisen yhteiskunnan menestystä.

– Aleksi Randell on aiemmassa tehtävässään Turun kaupunginjohtajana ollut Turun yliopiston aktiivinen yhteistyökumppani sekä edistänyt monia yliopistolle tärkeitä asioita. Tunnustuksella Turun yliopisto kiittää Randellia pitkäjänteisestä ja määrätietoisesta työstä Turun kehittämisessä dynaamiseksi ja rohkeasti uudistuvaksi eurooppalaiseksi yliopisto- ja kulttuurikaupungiksi, yliopisto taustoittaa valintaa tiedotteessaan.

Randell kertoo samaisessa tiedotteessa arvostavansa saamaansa huomionosoitusta.

‒ Yliopiston merkitys Turun kehittymiselle on suuri, ja sen kytkeytyminen paitsi kaupungin myös koko ympäröivän yhteisön hyvinvointiin on ilmeinen. Minusta on hienoa, että kotikaupunki ja yliopisto menestyvä, ja hyvällä tavalla uudistuvat yhdessä. Tavoitteista esimerkiksi se, että Turku on Suomen paras opiskelijakaupunki, on yhteinen, ja sen eteen olemme tehneet tiiviisti yhteistyötä opiskelijoiden ja yliopiston kanssa.

Ensimmäisen kerran vuoden alumni valittiin vuonna 2004. Viime vuonna tunnustuksen sai kansanedustaja Krista Kiuru, edellisvuonna silloinen sisäministeri, nykyinen valtiovarainministeri Petteri Orpo ja 2015 alivaltiosihteeri Matti Anttonen.

Samassa tilaisuudessa Turun Yliopistosäätiön pitkäaikainen hallituksen puheenjohtaja Tuomo Lähdesmäki ja Turun yliopiston hallituksen entinen puheenjohtaja Matti Rihko palkittiin Turun yliopiston perustamisen suurella muistomitalilla.

– Sekä Lähdesmäki että Rihko ovat huomattavalla tavalla toimineet Turun yliopiston henkisten päämäärien hyväksi ja aineellisen vaurastumisen edistämiseksi. Sekä Lähdesmäki että Rihko toimivat edelleen Turun Yliopistosäätiön hallituksessa ja sijoitustoimikunnassa sekä Turun yliopiston sijoitustoimikunnassa, valintoja perustellaan.

Tytti Sokura sai puolestaan Phoenix Universitatis Turkuensis -kunniamerkin merkittävistä ansioistaan Turun yliopiston henkisten päämäärien toteuttamisessa. Hän työskenteli yliopistossa vuodesta 1976 vuoteen 2016 muun muassa rehtoraatin ja kanslerin sihteerinä sekä yliopiston juhlien, erityisesti promootioiden järjestäjänä.