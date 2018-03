TS tavoittaa 363 000 lukijaa – digilevikki jatkaa kasvuaan

Veijo Hyvönen

Turun Sanomat tavoittaa painetulla lehdellä ja digikanavilla yhteensä 363 000 lukijaa viikossa, missä on pientä kasvua edelliseen mittaukseen nähden. Valtaosa lukijoista seuraa painettua lehteä, 171 000 päivittäin ja 241 000 viikoittain. Luvut perustuvat tuoreeseen KMT-lukijamäärämittaukseen.

– 171 000 päivittäistä lukijaa on aivan valtava määrä ihmisiä ottaen huomioon, miten paljon erilaisia kanavia uutisten seuraamiseen on tarjolla. Painettu sanomalehti on suosittu sen käyttötavan vuoksi. Lehden lukeminen on rentouttava, mukava hetki, ja lehden sisältöön voi perehtyä ja keskittyä rauhassa, Turun Sanomien tutkimuspäällikkö Salla Lehto toteaa.

Painettu lehti on edelleen suosituin tapa uutisten seuraamiseen, sillä 71 prosenttia suomalaisista lukee viikoittain uutisia sanomalehdistä. Uutisia seurataan kuitenkin yhä enemmän myös verkkolehdistä. Suomalaisista 47 prosenttia kertoo lukevansa sanomalehtiä mobiililaitteilla erityisesti matkapuhelimilla.

– Tämä trendi näkyy myös Turun Sanomien verkkosivuston ts.fi:n kävijämäärissä. Kävijöitä on viikoittain noin 300 000, ja heistä lähes puolet tulee sivustolle mobiililaitteella. Myös digitaalisen näköislehden suosio kasvaa: digilevikki kasvoi viime vuonna 14 prosenttia vuoteen 2016 verrattuna.

Turun Sanomien virallinen kokonaislevikki on 79 108 ja digilevikki 24 122.

Sanomalehti on edelleen suosituin mainosväline. Suomalaista 79 prosenttia suhtautuu myönteisesti sanomalehtimainontaan. Televisiomainontaan suhtautuu positiivisesti 51 ja sosiaalisessa mediassa olevaan mainontaan 27 prosenttia vastaajista. Turun Sanomat tavoittaa kaikilla kanavillaan kolme neljäsosaa markkina-alueensa kuluttajista.

Kansallinen mediatutkimus (KMT) mittaa sanoma- ja aikakausilehtien lukemista. Sen tuloksena lehdille saadaan viralliset ja vertailukelpoiset lukijamäärät. Lukijamäärät selvitetään puhelinhaastatteluilla, ja tutkimuksen toteuttaa Kantar TNS Oy.

