Video: Turun yliopistoväki kerääntyi pakkasesta huolimatta sankoin joukoin tukemaan helsinkiläisten lakkoa

Marika Lempää

Turun yliopiston ja Åbo Akademin työntekijät saapuivat keskiviikkona puolen päivän aikaan sankoin joukoin Turun tuomiokirkon aukiolle tukemaan Helsingin yliopiston lakkoa.

Helsingin yliopisto on tänään vuorokauden mittaisessa lakossa, koska sivistystyönantajat hylkäsi yliopistoalan työriitaa koskevan sovintoehdotuksen. Jos neuvotteluratkaisuun ei päästä, kohdennettu työtaistelu toteutuu 14. maaliskuuta lakkona myös Turun yliopistossa, Åbo Akademissa ja viidessä muussa yliopistossa.

Marika Lempää Yliopiston työntekijät lähettivät kylttien välityksellä terveisiä työnantajapuolelle.

Turun yliopiston lakkotoimikunnan yhteyspäällikön, professori Reima Suomen mielestä yliopistojen alasajo on jatkunut Suomessa jo parikymmentä vuotta.

– Tähän tarvitsee saada loppu! Toivomme, että työnantaja ottaisi uuden harkintavaihteen päälle ja miettisi, miten yliopistoja todella tulisi kehittää. Henkilöstön huomioiminen on tässä aivan keskeinen asia, aukiolla yliopiston tarjoamaa höyryävää hernekeittoa hörppinyt Suomi viestittää työnantajalleen.

Tukimielenilmaukseen osallistunut Turun yliopiston lehtori ja Turun opettajankoulutuslaitoksen varaluottamusmies Eila Matikainen toivoo oman julkisalan koulutettujen neuvottelujärjestö Jukon saavan mielenilmauksen avulla huomiota mediassa.

– Meitä on melko pieni määrä työntekijöitä Jukossa, mutta toivomme, että asiamme tulee kuulluksi. On monia työolosuhteisiin ja -hyvinvointiin liittyviä asioita joita pitäisi saada työehtosopimukseen. Lakkovaroitukset on annettu, mutta toivotaan, että sopuun päästään, Matikainen viestittää.

Marika Lempää Turun yliopiston maantieteen ja biologian didaktiikan lehtori ja Turun opettajankoulutuslaitoksen varaluottamusmies Eila Matikainen toivoo, että sopu syntyy ennen lakkoa.

Tärkeän asian puolesta kirkolle saapui helsinkiläisiä tukemaan kuumeestaan huolimatta myös Turun yliopiston julkisten ja hyvinvointialojen liiton JHL:n pääluottamusmies Anne Rumpunen-Virtanen.

– Näytämme mielenilmauksella helsinkiläisille, että täälläkin tuetaan heitä. On harmillista, että sopimukseen ei ole päästy, vaikka työntekijät ovat tulleet jo niin paljon vastaan. Koitan kuumeestani huolimatta palella täällä tapahtuman loppuun asti ja lähden sitten kotiin sairastamaan.

Marika Lempää Turkulainen yliopistoväki osoitti tukeansa helsinkiläisille Turun tuomiokirkon aukiolla keskiviikkona.

Seitsemässä yliopistossa on henkilöstöä yhteensä yli 12 000. Ylioppilaskirjoitusten toteutus on uhattuna näiden yliopistojen harjoittelukouluissa. Lakko uhkaa Turun, Itä-Suomen, Jyväskylän, Lapin ja Oulun yliopistojen sekä Åbo Akademin Vaasan harjoittelukouluissa pidettäviä ylioppilaskirjoituksia 14. maaliskuuta. Lisäksi lakko uhkaa myös normaalikouluja Turussa ja Raumalla.

Palkkauksen kohentamisen lisäksi henkilöstöjärjestöt JUKO, JHL ja Pardia vaativat tutkimustyön edellytysten parantamista sekä määräaikaisten työntekijöiden suhteellisen osuuden vähentämistä.

Valtion rahoituksen vähenemisen vuoksi Helsingin yliopisto joutui irtisanomaan satoja työntekijöitä.