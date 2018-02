Vason kiinteistöihin tupakointikielto Turussa

Varsinais-Suomen Asumisoikeus Oy:n kiinteistöt muuttuvat savuttomiksi. Ensi lokakuun alusta alkaen voimaan tulevissa asumisoikeussopimuksissa tulee olemaan ehto, jossa asukas sitoutuu olemaan tupakoimatta kaikissa kiinteistön sisä- ja ulkotiloissa.

Sitoumus koskee asunnon parveketta, rivitalojen takapihoja ja myös muuta tontin aluetta.

Sama ehto koskee myös kaikkia perheenjäseniä ja vieraita. Kiinteistön asukashallinto voi järjestyssäännöistä päättäessään nimetä tontilta jonkin alueen paikaksi, jossa tupakointi on sallittua.

Varsinais-Suomen Asumisoikeus Oy Vaso omistaa Turussa ja lähiympäristössä 106 kiinteistöä, joissa asuu yli 5.000 asukasta. Niin sanottua parveketupakointikieltoon tähtäävää lakia noudattava menettely vaatisi valtavan määrän asukaskuulemisia ja erillispäätöksiä.

– Vasossa halutaan siirtyä kohti terveellistä asuinympäristöä. Sitä kohti voidaan edetä uusien asukkaiden ja yhtiön välisellä sopimuksella, toteaa Vason hallituksen puheenjohtaja Konsta Weber.

Jo vuodesta 2012 asti Vasossa on ollut käytössä ehto, jossa tupakointi on kielletty asunnon sisätiloissa. Jatkossa on voimassa kolmenlaisia asumisoikeussopimuksia. Pitkäaikaisimmilla asukkailla ei ole rajoituksia tupakoinnissa, välivaiheessa muuttaneet saavat sauhutella parvekkeilla sekä ulkotiloissa ja ensi syksystä alkaen muuttaneita koskee täydellinen tupakointikielto muualla kuin nimetyllä kiinteistön tupakkapaikalla.

Vasossakin on matkaa kaikkiin kokonaan tupakattomiin kiinteistöihin. Asukkaiden vaihtuvuus on noin 16 prosenttia vuodessa. Tuolla määrällä lisääntyy vuosittain tupakoimattomuuteen sitoutuneiden asukkaiden määrä olemassa olevissa kiinteistöissä. Merkittävää on, että jatkossa valmistuvat kaikki uudet kiinteistöt tulevat olemaan savuttomia.