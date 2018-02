Turkuun ratikka – ainakin kahdeksi päiväksi

Hyöty on vähäinen ilman liikettä

Vasta kyydissä tajuaa kuinka ylivoimainen peli uudenaikainen raitiovaunu on. Kapasiteetissa ja tehokkuudessa sen voittaa vain metro, mutta viihtyisyydessä ja kätevyydessä sitä ei voita mikään.



"Super"bussi on kuin ampiaista teeskentelevä kärpänen raitiovaunuun verrattuna. Näyttää vähän samalta, mutta lopulta sen laatu on enemmän uskon asia. "Super"bussi vaatii paljon sitä ympäröivältä järjestelmältä, jonka ylläpito on vaativaa ja työlästä, koska mitään kiinteää loppuun mietittyä infraa ei ole, vaan kun talvi tulee niin improvisoidaan.

