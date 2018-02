Nousiaisten Vesi: Juomaveden keittokehotus on päättynyt

Nousiaisten Veden vesiverkoston alueen veden keittokehotus on päättynyt perjantaina iltapäivällä kello 15.

Vesilaitoksen mukaan myös toiset vesijohtoverkostosta tehokloorauksen jälkeen otetut vesinäytteet ovat olleet puhtaat ja näin ollen veden keittokehotus voitiin purkaa. Verkoston ylläpitokloorausta jatketaan kuitenkin vielä jonkin aikaa.

– Vettä voi käyttää normaalisti talousvetenä. Kloorauksen päättymisestä tullaan tiedottamaan vedenkäyttäjiä, Nousiaisten Vesi täsmentää tiedotteessaan.

Vesilaitoksen mukaan Moisiontien vedenjakelupiste on suljettu, koska keittokehotus on päättynyt. Tarvittaessa vettä voi noutaa paloasemalta Mietoistenkujalta. Vedenjakelu on avoinna lauantaina ja sunnuntaina kello 8–20.

Lue myös:

Nousiaisten vesikriisi johti hallinnon kriisiin – "Täällä pimitetään tietoa ja rikotaan lakia"

Nousiaisten vatsatautiepidemian yhteys jäteveteen varmistui – näytteistä löytyi suolistotulehdusta aiheuttavaa sapovirusta

27 päivää vesikriisiä Nousiaisissa: Tapahtunut tähän mennessä

Video: Nousiaisissa valutettiin vettä urakalla – TS seurasi mukana kun 60 vapaaehtoista tarkisti 1 500 kiinteistöä: "Joko kloori haisee?"

Rajut vatsaoireet johtivat vedenkeittokehotukseen Nousiaisissa