Tuhansille turkulaisille apunsa antava Operaatio Ruokakassi juhlii kymmenvuotista taivaltaan

Ideologinen porvari hallitus

Suomessa ei voi jättää kansalaisten perustarpeita yksityisten järjestöjen armoille, jos haluamme siis kutsuttavan Suomea vielä hyvinvointiyhteiskunnaksi tai edes sivistysvaltioksi tai vielä Pohjoismaaksi joilla kaikilla on samantapainen yhteiskuntarakenne.



Herääkin kysymys että olemmeko enää pitkään aikaan olleet Pohjoismainen hyvinvointivaltio?



Suomessa on sosiaaliturva niin huonolla tasolla että EU lähettää Suomelle noottia vähän väliä mutta mitä tekee Suomi asian eteen? Ei mitään!!! Ketään ei kiinnosta ja jälki on tämän näköistä mikä on suuri kansallinen häpeä joka näkyy joka päivä katukuvassa ja ne jonot eivät poistu vaan päinvastoin jonot vain kasvavat joka vuosi yhä pidemmiksi...

Kirjoita vastaus viestiin Nimi tai nimimerkki

Otsikko

Viesti

TS:n Verkkokeskustelun säännöt Peruuta Viesti lähetetty!



Keskusteluja julkaistaan arkisin kello 9–23 ja viikonloppuisin kello 8–22. Virhe viestin lähetyksessä. TS:n verkkokeskustelun säännöt Turun Sanomien verkkokeskusteluun tulevat viestit tarkastetaan ennakolta. Siksi viestit julkaistaan viiveellä. Keskusteluja julkaistaan arkisin kello 9–23 ja viikonloppuisin kello 8–22. Toimitus voi lyhentää ja muokata kirjoituksia. Kirjoittaja on juridisessa vastuussa viestinsä sisällöstä. Rasistisia, herjaavia tai ihmisten yksityisyyttä loukkaavia viestejä ei julkaista. Muista hyvät tavat, älä huuda!/HUUDA tai kiroile. Emme julkaise linkkejä tai mainoksia. Kirjoita napakasti. Emme julkaise yli 1 800 merkin viestejä. Pysy keskusteluketjun aihepiirissä. Älä yritä muuttaa aihetta. Toimitus voi harkintansa mukaan sulkea keskusteluketjun.