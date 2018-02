Onkohan tehtäviensä tasalla?

Kulmala: "Kulmalan mukaan lautakuntakokousten pöytäkirjat ovat päätöspöytäkirjoja, joihin ei kirjata kokousten kulkua vaan ainoastaan tehdyt päätökset."



Nousiaisten hallintosääntö:



"134 § Pöytäkirjan laatiminen ja tarkastaminen

Pöytäkirjan pitämisestä ja sisällöstä vastaa toimielimen puheenjohtaja.



Toimielimenpöytäkirjaan merkitään ainakin:

Järjestäytymistietoina

- toimielimen nimi

- merkintä käytetyistä päätöksentekotavoista (varsinainen kokous, sähköinen kokous,

yksilöidään päätökset, jotka on tehty sähköisessä päätöksentekomenettelyssä)

- kokouksen alkamis- ja päättymisaika sekä kokouksen keskeytykset

- kokouspaikka

- läsnä ja poissa olleet ja missä ominaisuudessa kukin on ollut läsnä

- kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Asiankäsittelytietoina

- asiaotsikko

- selostus asiasta

- esittelijän päätösehdotus

- esteellisyys ja perustelut

- tehdyt ehdotukset ja onko niitä kannatettu

- äänestykset: äänestystapa, äänestysjärjestys, äänestysesitys sekä äänestyksen tulos

siten, että kunkin jäsenen kannanotto ilmenee pöytäkirjasta

- vaalit: vaalitapa ja vaalin tulos

- asiassa tehty päätös

- eriävä mielipide



Lähde: https://www.nousiainen.fi/images/PDF/hallintojatalous/Nousiaisten_kunnan_hallintosaanto_11.12.2017.pdf



Suomen Kuvalehti 21.2.2018:



"Itä-Suomen rikos- ja prosessioikeuden professori Matti Tolvasen mukaan päätöksistä ja kokouksen kulusta on lain mukaan pidettävä pöytäkirjaa, oli menettelyssä virhe tai ei. Nyt julkaistusta pöytäkirjasta puuttuvat kaikki oleelliset asiat.



”Tämä on aivan selvä asia”, Tolvanen sanoo."

Kirjoita vastaus viestiin Nimi tai nimimerkki

Otsikko

Viesti

TS:n Verkkokeskustelun säännöt Peruuta Viesti lähetetty!



Keskusteluja julkaistaan arkisin kello 9–23 ja viikonloppuisin kello 8–22. Virhe viestin lähetyksessä. TS:n verkkokeskustelun säännöt Turun Sanomien verkkokeskusteluun tulevat viestit tarkastetaan ennakolta. Siksi viestit julkaistaan viiveellä. Keskusteluja julkaistaan arkisin kello 9–23 ja viikonloppuisin kello 8–22. Toimitus voi lyhentää ja muokata kirjoituksia. Kirjoittaja on juridisessa vastuussa viestinsä sisällöstä. Rasistisia, herjaavia tai ihmisten yksityisyyttä loukkaavia viestejä ei julkaista. Muista hyvät tavat, älä huuda!/HUUDA tai kiroile. Emme julkaise linkkejä tai mainoksia. Kirjoita napakasti. Emme julkaise yli 1 800 merkin viestejä. Pysy keskusteluketjun aihepiirissä. Älä yritä muuttaa aihetta. Toimitus voi harkintansa mukaan sulkea keskusteluketjun.