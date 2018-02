Mistä voitot

Peruskysymys nyt ja varsinkin täysimittaisessa sotessa pyörii tavallisen veronmaksajan mielessä: Me osallistumme terveysfirmojen yritysriskiin suurella panoksella, mutta eihän sillä yksityinen yritys tuota itselleen riittävästi voittoa. Mistä se ne voitot repii? Pörriäisten on pakko tyydyttää osakkeenomistajiaan osingoilla ja myös pienempien toimijoiden (mikäli niitä eloon jää), pärjättävä niidenkin. Nyt jo nähdään, että yksi keino on tinkiä laadusta, mutta sillä ei pitkällä pötkitä, emmehän me tyhmiä ole.

