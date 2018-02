Salo jakoi työllistämisrahaa kaikille muille paitsi kehitysvammaisille – yhdistys vie asian hallinto-oikeuteen

Mikä maailmassa mättää

Ei ole tasa-arvoa että vammaisia aina suositaan joka lajissa! On yleensä erittäin vaikea tuottavasti työllistää vammaisia, näinollen heihin satsattu työllistämisraha menee usein käytännössä hukkaan. On myös erittäin kallista turvata vammaisille ihan vaan periaatteessa pääsy välttämättä joka paikkaan mihin vammautumattomillakin on pääsy. Raha ei kasva puissa, eli määrärahojen vastuullinen ja tarkkaan harkittu käyttö on hyvää taloudenhoitoa!

