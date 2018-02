Turkulaisyhtiö hankki merkittävän osuuden amerikkalaisesta frisbeegolfvälinevalmistajasta

Frisbeegolfin Suomen mestari Seppo Paju sisaruksineen on hankkinut ison osuuden amerikkalaisesta Prodigy Disc Inc. -yrityksestä.

Pajun sisarusten oma yritys on Prodigy Disc Europe, joka hoitaa Prodigy-brändin myyntiä ja markkinointia Euroopassa.

Prodigyn toimitusjohtaja Michael Sullivan on tiedotteen mukaan ylpeä saadessaan omistajaksi osakkaan, joka tuo yhtiöön myös yritysnäkemystä.

– Pajun sisarusten ohjauksessa Prodigy Disc on saavuttanut merkittävän markkinaosuuden Euroopassa. Pajun yrittäjäperheellä on laaja kokemus yritystoiminnasta ja heillä on vahva taloudellinen tausta, Sullivan sanoo.