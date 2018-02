Minna Rainio ja Mark Roberts saavat Turku Biennaali -palkinnon

Turku Biennaali -palkinnon saavat taiteilijat Minna Rainio ja Mark Roberts. He osallistuvat 8. Turku Biennaaliin lyhytelokuvalla They Came in Crowded Boats and Trains. Aboa Vetus & Ars Nova myöntää taiteilijoille 5 000 euron suuruisen palkinnon.

Palkinnonsaajan valitsi Turun Sanomien päätoimittaja Riitta Monto.

– Minna Rainion ja Mark Robertsin They Came in Crowded Boats and Trains on visuaalisesti vahva ja humaani teos, Monto perustelee.

18-minuuttinen lyhytelokuva tarkastelee suomalaisten lähihistoriaa kahdella tasolla ja rinnastaa syksyjen 2015 ja 1944 tapahtumat. Ruotsin ja Suomen rajan kautta Tornioon saapui syksyllä 2015 yli 20 000 irakilaista turvapaikanhakijaa. Videon irakilaiset turvapaikanhakijat demonstroivat suomalaisten evakkomatkaa syksyllä 1944, jolloin evakuointikäsky vei yli 55 000 turvaan rajan yli Ruotsiin. Rajan ylitti tuolloin yli kaksinkertainen määrä suomalaisia verrattuna syksyllä 2015 Suomeen saapuneisiin turvapaikanhakijoihin.

Minna Rainio (s. 1974) ja Mark Roberts (s. 1970) asuvat ja työskentelevät Helsingissä. Videoteoksissaan ja liikkuvan kuvan installaatioissaan he tarkastelevat sosiaalisen ja poliittisen vallan vaikutusta yksilön kokemuksiin. Heidän työskentelynsä perustuu perusteelliseen tutkimukseen, ja heidän teoksensa pohjautuvat dokumentaariseen aineistoon. Työparin teoksia on ollut esillä useissa näyttelyissä Suomessa ja ulkomailla.

Palkittavan teoksen on tuottanut Flatlight Creative House. Sen tuottaja oli Maria Gullsten ja kuvaaja Ilmari Mannermaa.

8. Turku Biennaalissa on mukana 16 taiteilijaa. Kolmentoista taiteilijan teokset ovat esillä näyttelyssä Aboa Vetus & Ars Novassa vielä 8.4. asti. Turun taiteilijaseuran Galleria Å:ssa on järjestetty kolmen taiteilijan peräkkäiset näyttelyt, jotka ovat osa Turku Biennaalia. Sarjan viimeinen näyttely on galleriassa esillä 4.3. asti.

