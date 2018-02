Jää petti hevosen alta Laitilassa

Eläimenpidon huolimattomuus

On erikoista että hevonen yksin lähtee aidatulta laitumeltaan jossa ei ole puroa ta vettä - joutuu jäälle johon upputuu jään pettäessä.



Jossakin hevoshoidossa on huolimattomuus joka olisi ollut ennakoitavissa! Mitä hölmöilyä on ollut tallin pidossa? Miten hevonen voi joutua tai päästä jäiseen ojaan?



Tuolla seudulla ei ole villihevosia. Joten se on tallista.





Hippoksen mukaan (2015) Suomessa on noin 16 000 tallia ja ala työllistää 15 000. Hevosia tuona vuonna noin 74 2000.



Hippos ei kerro tallien lukumäärää, joilta kielletty hevosenpito tai hoitamattomuuteen talliin on kuollut/menehtynyt hevonen tai varsa (tai ähkyyn).



Toivotan hyvää ylläpitoa, harjaamista ja sukimista ja pari porkkanaakin selviytyjä hevoselle!



Hummani, hei, / huputiti hummani hei!







