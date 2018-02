Vast: Tapio Luoma

En tosiaan voi ymmärtää enkä koskaan tule ymmärtämään sitä että suomalaiset eivät halua samoja ihmisoikeuksia kaikille. Sillä tästä on juurikin kysymys. Mitä ihmeen ennakkoluuloja on ihmisiä kohtaan jotka rakastavat samaa sukupuolta olevia kumppaneitaan. Jos nyt ihan kristittyjä olette olevinanne niin muistakaa se mitä Jeesus aina sanoi ja teki. Ja mitähän se mahtoikaan olla..? Hän ei koskaan diskriminoinut, vaan aivan päinvastoin. Ehkä kannattaisi lukea uusi testamentti uudestaan. En ole uskovainen mutta olen tuhat kertaa kristitympi kuin he jotka eivät rakasta lähimmäisiään jos nämä ovat homoja tai lesboja.