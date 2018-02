Niinistö-vertaus toi voiton penkkarilausekisassa – yleisö tykkäsi Paimion lukion ideasta

Johanna Käkönen

Paimion lukio nappasi voiton lennokkaassa penkkarilausekisassa. Yleisö pääsi TS-Yhtymän lehtien verkkosivuilla äänestämään mielestään parasta iskulausetta penkkariautojen kyljistä. Voiton vei Paimion lukion lause "Niinistö pääsi läpi ensimmäisellä, pääsemmekö mekin?".

Voittolauseen on keksinyt paimiolainen Ville Vähä-Sullo. Auton kylkeen teipatun pahvin ovat kirjoittaneet ja koristelleet Kati Kallonen ja Emmi Paakkanen. Työryhmän puolesta asiaa kommentoi Jonna Palokankare.

– Ville keksi lauseen heti presidentinvaalin jälkeen. Lause viimeisteltiin ja maalattiin pahville kuitenkin vasta pari päivää sitten, kuvailee Palokankare.

– Eniten ongelmia oli saada presidentin ja erityisesti Lennu-koiran kuvista hyvät.

Paimiossa abiturientit on jaettu opintoryhmiin. Voittolause on ykkösryhmän keksintö.

Saman ryhmä kehitti myös JVG:n kappaletta mukailleen tekstin "Älä näytä sitä vaik lukio ei kiinnosta, hei ope älä hiillosta. Kyl kurssei on ennenki hoidettu viikossa. Älä jätä mua roikkuu-uu-uu". Myös tämä lause oli penkkarikisassa mukana.

Niinistö-vertaus sai 16 prosenttia äänistä. Valittavana oli 14 lausetta, joista jokainen äänestäjä sai valita mielestään kaksi parasta. Ääniä annettiin kaikkiaan vähän vajaa 2 000.

Toiseksi eniten ääniä sai Puolalanmäen lukion piirros raskaana olevasta naisesta ja teksti "Mikä sieltä tulee? Laudatur".

Kolmas oli Kaarinan lukion keksintö "Nopeaa ja mukavaa on plagiointi".

Ari-Matti Ruuska

Paimion lukio voitti myös viime vuonna penkkarilausekilpailun. Silloin voittolause kuului näin: "We will build a great wall between Sauvo and Paimio and we will have Sauvo pay for it".

Paimion lukion vararehtori Juha-Matti Salmela ei heti keksi syytä, miksi voittajalauseet näyttävät tulevan Paimiosta.

– Nämä lähtevät opiskelijoista, mutta ei penkkarilauseiden ja -pahvien tekoon käytetä paljon aikaa, kuvailee Salmela.

Vararehtorin mukaan Paimiossa opiskelijat ovat kuitenkin jo useana vuonna osanneet yhdistää päivän polttavan aiheen ja opiskelijoiden oman kokemusmaailman. Tästä syntyy ainutlaatuinen, itse keksitty juttuyhteys. Samanlaista sanomaa ei silloin todennäköisesti löydy muualta.

Moni abiturientti suuntasi penkkareiden jälkeen risteilylle. Paimiolainen Jonna Palokankare valitsi kuitenkin toisin ja kävi tanssimassa vanhojen tanssit uudelleen.

– Loppuviikko on ollut pelkää juhlaa, hän naurahtaa.

Seuraavaksi edessä on kuitenkin tiukka työskentelypätkä, sillä kevään ylioppilaskokeiden lukuaika on alkanut.

– Äidinkielen toinen koe on jo kirjoitettu. Lukuloman jälkeen osallistun toiseen äidinkielen kokeeseen ja lisäksi uskonnon, ruotsin ja englannin kokeeseen, kertoo Palokankare.

Kirjoitusten jälkeen edessä on uusi luku-urakka mahdollisia pääsykokeita varten.

– Tähtään opiskelemaan toimintaterapeutiksi. Osa opiskelijoista valitaan suoraan todistusten perusteella, joten kirjoituksiin kannattaa keskittyä, sanoo Palokankare.

Voittajalauseen tekijät palkitaan kunniakirjalla. Kiitos kaikille äänestäjille.

Penkkarilausekisan järjestivät Auranmaan Viikkolehti, Kaarina-lehti, Kunnallislehti, Laitilan Sanomat, Loimaan lehti, Paikallislehti Somero, Salon Seudun Sanomat, Turun Sanomat ja Uudenkaupungin Sanomat.