Isoveli tuomittiin kahdeksanvuotiaan sisaruksensa seksuaalisesta hyväksikäytöstä – rangaistuksena ehdollista vankeutta ja yhdyskuntapalvelua

Varsinais-Suomen käräjäoikeus on tuominnut vuonna 1979 syntyneen miehen törkeästä lapsen seksuaalisesta hyväksikäytöstä. Mies sai vuoden ja kahdeksan kuukauden ehdollisen vankeusrangaistuksen. Lisäksi mies on tuomittu 70 tunnin yhdyskuntapalvelurangaistukseen.

Hyväksikäyttö tapahtui vuonna 2001. Mies käytti seksuaalisesti hyväkseen sisarustaan, joka tekojen aikana oli kahdeksan- ja yhdeksänvuotias. Tekijä on sisarustaan 13 vuotta vanhempi eli mies oli tapahtumahetkellä 21–22-vuotias.

Isoveli hyväksikäytti lasta ainakin viidesti noin neljän kuukauden aikana.

Tuomitun ei ole selvitetty olleen sukupuoliyhteydessä uhrin kanssa, mutta hän on saanut uhrin muun muassa hyväilemään kädellään sukupuolielintään.

Käräjäoikeus katsoi teon täyttävän törkeän lapsen seksuaalisen hyväksikäytön tunnusmerkistön. Teon kohteena on ollut lapsi, jolle teko hänen ikänsä ja kehitystasonsa vuoksi on ollut omiaan

aiheuttamaan erityistä vahinkoa. Rikos on myös aiheuttanut erityistä vahinkoa lapselle, koska tekijä on ollut samasta perheestä ja tekijällä on siksi ollut luottamusasema.

Teot ovat tapahtuneet lapsen ja tekijän tuohon aikaan ainakin osan aikaa yhteisenä kotina muun perheen kanssa käyttämässä asunnossa.

Tekijä kiisti rikoksen. Asianomistajan kertomusta tuki lääketieteellinen selvitys ja muu esitetty todistelu.

Vastaajaa ei ole aikaisemmin tuomittu vankeusrangaistukseen.

Tuomittu on myös velvoitettu suorittamaan uhrille vahingonkorvauksena tilapäisestä haitasta 12 000 euroa ja loukkauksen aiheuttamasta kärsimyksestä 6 000 euroa sekä korvaamaan hänelle aiheutuneita kuluja.

Asia on käsitelty asianomistajan pyynnöstä suljettujen ovien takana, koska asian käsittelyyn on liittynyt erityisen arkaluonteisia asianomistajan yksityiselämään liittyviä seikkoja.

Ratkaisu ei ole lainvoimainen.