Viikon kuvat: Vauvakyykky, talviyö riippumatossa ja sata kitaraa

PULKKA MÄKEEN! Enni Mäenpää, 4, on tottunut mäenlaskija, sillä liukumista on tullut harrastettua Pirkäjärven pulkkamäessä. Someron seurakuntakeskuksen pihalla järjestettiin laskiaistapahtuma.

SATA KITARAA ISKEE TULTA - ja Sigyn-salin katto räjähtää? Ei sentään, mutta sointi on uljas, kun sadan kitaristin suurorkesteri treenasi Tuomas Kourulan johdolla konserttiinsa.

POTTI SEKOITTI LOIMAAN. Veikkaus kertoi viime viikolla, että 90 miljoonan euron Eurojackpot-voitto on pelattu Loimaalla. Paikalliset toivovat, että voiton napannut porukka olisi oman kaupungin väkeä. Loimaan Prisman myyjä Iida Vanhanen sanoi, että rahapelejä pelattiin voittoisalla tiskillä lauantaina vähän tavallistakin vilkkaammin.

EI KESTÄ. Oudot vesivuodot ovat vaivanneet salolaisia taloyhtiöitä jo pitkään. Kupariset käyttövesiputket eivät kestä laskennallista 40 vuoden ikää. Salossa sijaitsevalle Metallivälitys Lähdemaalle tuodusta kuparista valtaosa on Sami Niemisen havaintojen mukaan kuparisia käyttövesiputkia.

KIITOLLINEN AUTTAJA. Pirkko-Liisa Holm päätti ryhtyä eläkepäivillään vammaisavustajaksi. Nyt hän on ollut mukana yli 40 ihmisen arjessa ja oppinut elämästä aivan uusia asioita. Holm haaveili pienenä sairaanhoitajan työstä, mutta työura vei muualle. Nelivuotias Hiski on yksi Pirkko-Liisa Holmin rakkaimpia avustettavia.

Ari-Matti Ruuska, Turun Sanomat

"JOKO KLOORI HAISEE?" Neljävuotias Nils Kuure ja isoäiti Kaija Hakosalmi aikovat viime viikon torstaina saunaan. Viikkoja jatkunut vesikriisi on ollut ikävä, mutta sairauksilta on vältytty. Joonas Dunderfeld avusti vedenhakijoita. Runkovesijohdon ja kiinteistöjen huuhtelut on saatu Nousiaisissa valmiiksi tehokloorauksen osalta. Verkostoon johdettavan veden ylläpitoklooraus sen sijaan jatkuu.