Penkkarihulinaa Turun keskustassa – katso video kauppatorin laidalta

Iskulauseita, huutoa, hulvattomia pukuja ja kokonaisia autolavallisia nuorta energiaa. Penkinpainajaisia juhlivat abiturientit kokoontuivat perinteen mukaisesti torstaina klo 13 Turun keskustaan ajelemaan koristelemillaan kuorma-autoilla.

Kadunvarsilla oli joukoittain ihmisiä seuraamassa abien ajelua.

Lähetimme kello 13 alkaen suoraa videokuvaa Turun keskustasta. Tässä tallenne lähetyksestä.

Koulunkäynnin päättymistä juhlistava ajelu kiertää perinteisesti tunnin verran Kauppatorin reunaa Yliopistonkatua Aurakadulle ja siitä reittiä Puutarhakatu–Käsityöläiskatu–Linnankatu–Brahenkatu–Yliopistonkatu.

Turun Sanomat on mukana torstain penkinpainajaishumussa. Seuraamme abiturienttien päivän viettoa ja raportoimme penkkareista verkkosivuillamme ja perjantain lehdessä.

Voit osallistua verkkojutun tekoon ja lähettää kuvia penkkariajoista Turusta tai muualta. Myös hauskat asukuvat penkkarijuhlijoista sopivat juttuun mukaan. Penkkariselfiet ja kaverikuvat ovat lisäksi tervetulleita.

Tarkoituksemme on kerätä hyväntuulisia kuvia eri puolilta maakuntaa.

Kuvat voit lähettää sähköpostilla osoitteeseen lukijalta@ts.fi. Voit myös merkitä kuvan sosiaalisessa mediassa #penkkarikuva2018 #turunsanomat.

Liitä mukaan tieto, missä kuva on otettu, mahdollisesti kuvassa olevien henkilöiden nimet ja kuvan ottajan nimi.

Varmista kuvattavilta suostumus kuvan julkaisuun, jos kuva on muualta kuin yleisestä penkkariajosta.

Lisäksi torstai-iltana äänestetään maakunnan parhaasta penkkarilauseesta. Kisa käynnistyy torstaina iltapäivällä verkkosivuillamme. Lukijat voivat valita parhaan lauseen vaihtoehtojen joukosta.

Voittajalauseen keksinyt lukio ja sen abiturientit palkitaan kunniakirjalla.

Viime vuonna lausekisan voitti Paimion lukio lauseella "We will build a great wall between Sauvo and Paimio and we will have Sauvo pay for it". Lue lisää voittajalauseesta ja sen keksijöistä.

Kuvien keräämisessä ja penkkarilausekisassa ovat mukana kaikki TS-Yhtymän sanomalehdet.