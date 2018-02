Turun Sanomien Luostarivuori-uutisointi ehdolla vuoden lehtijutuksi

Elina Malkamäki

Turun Sanomien uutistoimittajien Annamari Nurmisen ja Esko Pihkalan uutisointi turkulaiskoulussa vuosia jatkuneesta oppilaiden hyväksikäytöstä on ehdolla Vuoden jutuksi Bonnierin Suuri journalistipalkinto -kilpailussa.

Juttukokonaisuus kertoo Luostarivuoren koulussa työskennelleen miesopettajan tyttöoppilaisiin kohdistaneesta ahdistelusta ja seksuaalisesta hyväksikäytöstä. Jutun pohjana ovat yli 30 entisen oppilaan omakohtaiset kokemukset kouluajoiltaan. Tapahtumat sijoittuvat pääosin 1990-luvun taitteeseen ja alkuvuosille.

Jutuista käy ilmi, että Turun kaupunki vaikeni asiasta. Kun kaupunki purki miehen virkasuhteen, tämä siirtyi opettajaksi Kaarinaan.

Nurminen sai vihiä Luostarivuoren tapahtumista joulukuussa 2017 pian sen jälkeen, kun Turun Sanomat oli uutisoinut oppilaisiin kohdistuneesta häirinnästä Puolalanmäen yläkoulussa.

Vapaa-ajalla saadun vinkin mukaan Turussa oli toinenkin koulu, johon katseet kannatti suunnata.

– Aluksi meillä oli vain tieto siitä, että siellä on tapahtunut jotain kamalaa, joka kohdistuu tyttöihin, mutta ei käsitystä siitä mitä on tapahtunut, hän kertaa.

Asian selvittely jatkui yli joulunpyhien. Ratkaiseva käänne tapahtui, kun Nurminen sai kontaktiverkostonsa kautta yhteyden kymmeniin entisiin oppilaisiin, jotka olivat valmiit kertomaan järkyttävistä kokemuksistaan.

– Vasta siinä kohtaa meille alkoi kirkastua, että käsissä on Suomen koululaitoksen mahdollisesti pahin pedofiliatapaus.

Opettajaan kohdistuneet syytökset käynnistivät uutisoinnin, joka seurantajuttuineen on ulottunut vuodenvaihteen yli aina tammikuun 2018 lopulle saakka.

Nurminen on työskennellyt toimittajana 25 vuotta, Pihkala pian 15. Kumpikaan ei ole tähänastisella urallaan törmännyt tapahtumasarjaan, joka olisi vaikuttanut yhtä syvästi niin moneen ihmiseen.

– Rankinta oli se, että jotkut haastatelluista uhreista sanoivat ensi kertaa ääneen sen, mitä kaksikymmentä vuotta sitten tapahtui, Nurminen sanoo.

Aluksi työ eteni hitaasti. Oli varmistettava lähteet ja se, että tapauskertomukset ovat heidän omiaan. Sen jälkeen oli saatava haastateltavat luottamaan siihen, ettei heidän henkilöllisyytensä paljastu.

Keskusteluyhteys syntyi, mutta hitaasti.

– Itsellä oli pelko siitä, että rikonko heitä kysymyksilläni lisää, Nurminen kuvailee.

Tapahtumien selvittäminen viranomaisten kautta oli työlästä. Asiakirjamerkintöjä ei ollut, koska kaikki esiin tulleet syytökset oli kaupungin puolelta hoidettu epävirallisesti. Tapahtuma-aikaan keskeiset viranhaltijat ovat nykyisin edesmenneitä. Kukaan ei ollut vastaamassa kysymykseen, miksi on toimittu kuten on toimittu.

– Olimme ihmisten muistitiedon varassa, ja koska kyse oli niin vaikeista asioista, kaikki eivät mielellään muistelleet, sanoo Pihkala.

Kirjoittajat ovat saaneet myös kritiikkiä siitä, että vanhat asiat on nostettu pintaan. He itse kokevat, että uhreilla on oikeus tulla kuulluksi.

Pihkalan mukaan kävi selväksi, ettei asioita hoidettu aikoinaan siten, kuten uhrit olisivat ansainneet.

– Systeemi petti. Ihmiset, joihin lapset luottivat, pettivät heidät. Sitä vastuuta ei voi vierittää pois vuosienkaan jälkeen, Nurminen täydentää.

Hän korostaa, että vastuu hyväksikäyttöön puuttumisesta on meillä kaikilla, sillä asiantuntijoiden mukaan hyväksikäyttö jättää aina jälkensä.

– Osalle haastateltavista asioista puhuminen oli selvästi toipumisen alku. Jo se antaa tällä yhteiskunnallista merkitystä. Jotta asioista alettaisiin puhua, ne pitää ensin tuoda julki, Nurminen miettii.

Hän myöntää, ettei mikään yksittäinen juttu ole mennyt toimittajana näin ihon alle.

Pihkala sanoo hahmottaneensa kunnolla vasta jälkikäteen, miten poikkeuksellinen työ toimittajallekin oli.

– Sen aisti, että yleisö seuraa jutun etenemistä ihan eri tavalla kuin jossain rutiinijutussa, hän miettii.

Kumpikin kiittää sitä, että työpari antoi perspektiiviä rajujen asioiden käsittelyyn.

Nurminen ja Pihkala korostavat, että vaikka he ovat ehdolla palkittaviksi, kaikista rohkeimpia ovat hyväksikäytön julki nostaneet uhrit.

– Ihmiset ovat repineet traumaattiset arvet auki asioista puhuakseen. Monessa kohtaa korostui, että he eivät tehneet sitä kostaakseen vaan siksi, ettei kenellekään enää tapahtuisi samoin, Nurminen sanoo.

Nurminen ja Pihkala jakavat ehdokkuuden viiden STT:n toimittajan kanssa, jotka myös ovat uutisoineet kouluissa tapahtuneesta seksuaalisesta häirinnästä.

Palkintoraadin mukaan Turun Sanomien ja STT:n jutut paljastivat, että turkulaisella yläasteella ja helsinkiläisessä lukiossa oli kenenkään estämättä ahdisteltu herkässä iässä olevia nuoria vuosien ajan. Tapaukset olivat erityisen havahduttavia uhrien alaikäisyyden ja opettajien valta-aseman väärinkäytön vuoksi. Raati luonnehti juttuja esimerkiksi huolellisesta, sinnikkäästä ja rohkeasta uutistyöstä vaikealla alueella.

Ehdolla olevat STT:n toimittajat ovat Minna Holopainen, Janne Huuskonen, Jecaterina Mantsinen, Tuuli Oikarinen, Olli-Pekka Paajanen

Muut ehdokkaat vuoden juttu -kategoriassa ovat Lauri Nurmi Lännen Mediasta jutullaan, joka kertoi Timo Soinin ja lähipiirin valmistautumisesta Jussi Halla-ahon voittoon Perussuomalaisten puheenjohtajavaalissa ja ennakoi puolueen kahtiajakautumista sekä Aurora Rämö ja Elina Järvinen Suomen Kuvalehdestä jutullaan pohjoiskarjalalaisesta sarjahukuttajasta.

Suuri Journalistipalkinto on jaettu Suomessa vuodesta 2001 alkaen. Palkinnon perusteena on jokin merkittävä journalistinen teko palkinnon julkistusta edeltäneen vuoden aikana.

Palkinnon saajat julkistetaan keskiviikkona 14. maaliskuuta suorassa tv-lähetyksessä.

Viime vuonna suuri journalistipalkinto myönnettiin Turun Sanomien toimittaja Rebekka Härköselle Kupittaan sairaalaa koskevasta G1-uutisoinnista.