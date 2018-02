Penkkarimenoa lukijoiden kuvissa – katso galleria päivän tunnelmista eri puolilta maakuntaa

Penkkaripäivää on vietty vauhdikkaasti Turussa. Suurelle yleisölle abien viimeinen koulupäivä on riehakas karnevaali, kun kirjoituksiin valmistautuvat ajavat lukiopaikkakuntien keskustoissa penkkariajoja. Kuorma-autojen lavalta yleisölle heitetään karkkia ja huudetaan iskeviä lauseita. Kuorma-autojen laidat on koristeltu lakanoilla, joissa viljellään abihuumoria ja morkataan koulunkäyntiä vielä jatkavia.

Penkkariajot keräävät aina runsaan yleisön. Tässä lukijoidemme kuvia riehakkaasta päivästä ja sen sankareista.

Kiitos kaikille kuvia lähettäneille.

Leo Kääriäinen Veikko Mattsson Juhana Herttuan lukion riemuylioppilaat lämpimässä linja-autossa "penkkariajelulla". Sami Leivo Kaarinan lukion abit valmiina penkkariajoon. Leo Kääriäinen Olga Hirvirinne Penkkariajoa Käsityöläiskadulla Turussa. Anu Suomela Novida-lukion Puistokadun abit tilasivat historiateeman mukaisen kakun opettajilleen. Ovat viimeiset 1900-luvulla syntyneet abit! Kakun sisässä on vadelmaa. Kristiina Koskinen Salossa penkkariajelussa Salon ja Halikon lukiot. Kristiina Koskinen Penkkariasuissa Salon lukion abit Väinö Varvikko, Tuomas Koskinen ja Kosti Leinikka. Kristiina Koskinen Salossa penkkariajelussa Salon ja Halikon lukiot. Katja Hovi-Vähä-Sullo Uskon pojat Aleksi Jalo, Ville Vähä-Sullo, Arsi Salo, Arttu Äärilä ja Johan Suovuori Paimion lukiossa. Mari Kerkola Penkkarihahmo auton lavalla Paimiossa. Mari Kerkola Penkkarihahmot auton lavalla Paimiossa. Leo Kääriäinen

