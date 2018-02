Kaarinalainen pienryhmäkoti sai Joutsenmerkin – talo täyttää tiukat ympäristö- ja terveysvaatimukset

Anniina Kajander

Kaarinalaiselle pienryhmäkoti Järvenselälle on myönnetty Joutsenmerkki keskiviikkona. Piispanristillä sijaitseva Merikratos Oy:n omistama seitsenpaikkainen pienryhmäkoti on avattu vuodenvaiheessa, ja siellä asuu alaikäisiä, pääsääntöisesti huostaan otettuja lapsia ja nuoria.

Järvenselkä on Suomessa kolmas rakennus, jolle myönnetään Joutsenmerkki. Aiemmin sen ovat saaneet pääkaupunkiseudulle rakennettu kerrostalo ja hyvinkääläinen päiväkoti.

Joutsenmerkitty talo täyttää tiukat ympäristö- ja terveysvaatimukset, on energiatehokas ja sen sisäilma on terveellinen. Merkin vaatimukset koskevat rakennusvaihetta sekä materiaaleja ja energiankulutusta.

Joutsenmerkki on Pohjoismaiden yhteinen ympäristömerkki, jonka tavoitteena on edistää kestävää kehitystä.

Joutsenmerkkiin sisältyvät vaatimukset näkyvät Merikratoksen sijaishuollon asiantuntijan Mikko Niemelä mukaan materiaalivalintojen lisäksi loppusummassa, sillä merkki nosti rakennuskustannuksia Niemelän arvion mukaan noin viisi prosenttia.

– Rakennus on koko käyttöikänsä turvallinen, Niemelä summaa.

Pienryhmäkoti Järvenselässä uskotaan, että Joutsenmerkitty asuinympäristö tukee traumataustaisten lasten ja nuorten kuntoutusta.

– Pysyvien kiintymyssuhteiden ja turvallisen ympäristön tarjoaminen on edelleen sijaishuollon hoitotyön ydin. Useissa tutkimuksissa on kuitenkin havaittu, että traumaattisella kasvuympäristöllä on voinut olla vaikutuksia myös lapsen immunologiaan. Satsaamalla ekologiseen rakentamiseen ja terveeseen sisäilmaan pyritään varmistamaan, etteivät lasten oireet pahene ainakaan asuinympäristön takia, Niemelä kertoo.

Niemelän mukaan Joutsenmerkitty rakennus on myös työntekijöiden etu.

– Hoidon tehtävänä on tuottaa lapsille korvaavia ja korjaavia kiintymyssuhteita turvallisen aikuisen vuorovaikutuksessa. Jotta hoito on oikeasti vaikuttavaa, niin aikuisten pitää olla pysyviä. Meille on tärkeää, ettei työntekijöiden tarvitse vaihtaa työpaikkaa ainakaan sen takia, että rakennuksessa olisi sisäilmaongelmia.

Merikratos on yritys, joka tarjoaa lastensuojelu- ja sosiaalipalveluja. Yrityksellä on Kaarinassa yhteensä neljä pienryhmäkotia, joista kunnat ja kaupungit voivat ostaa lastensuojelun kuntoutuspalveluita.