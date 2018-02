Jaa mutta...

Voiko ihmisestä sanoa että on suuri tai pieni? Kai tarkoitetaan jotakin siihen suuntaan että niidenkin ihmisten historia on kiinnostavaa vaikkei heidän elämässään olekaan ns. julkisuutta tai tekoja jotka kiinnittävät muitten huomiota tai muutavat jotakin. Meillä tuppaa olemaan sitkeä harhaluulo että joidenkin elämä on merkityksellisempi kuin toisten. Ehkä juttu ja otsikointi on vallan jotain muuta kuin itse asia... Tapasin kerran yhden Veikon hautuumaalla ja hän sanoi että opiskelee historiaa edelleen, hän oli joskus kauan sitten historianopettajan tuurarina koulussani...

Kirjoita vastaus viestiin Nimi tai nimimerkki

Otsikko

Viesti

TS:n Verkkokeskustelun säännöt Peruuta Viesti lähetetty!



Keskusteluja julkaistaan arkisin kello 9–23 ja viikonloppuisin kello 8–22. Virhe viestin lähetyksessä. TS:n verkkokeskustelun säännöt Turun Sanomien verkkokeskusteluun tulevat viestit tarkastetaan ennakolta. Siksi viestit julkaistaan viiveellä. Keskusteluja julkaistaan arkisin kello 9–23 ja viikonloppuisin kello 8–22. Toimitus voi lyhentää ja muokata kirjoituksia. Kirjoittaja on juridisessa vastuussa viestinsä sisällöstä. Rasistisia, herjaavia tai ihmisten yksityisyyttä loukkaavia viestejä ei julkaista. Muista hyvät tavat, älä huuda!/HUUDA tai kiroile. Emme julkaise linkkejä tai mainoksia. Kirjoita napakasti. Emme julkaise yli 1 800 merkin viestejä. Pysy keskusteluketjun aihepiirissä. Älä yritä muuttaa aihetta. Toimitus voi harkintansa mukaan sulkea keskusteluketjun.