Laitilassa pelätään, että kasvavat susilaumat käyvät lasten kimppuun

Anne Savolainen, Laitila

Kiukku hylätyistä sudenkaatoluvista oli puettu susipelon takkiin Laitilan kaupungintalolla maanantaina iltapäivällä. Laitilan riistanhoitoyhdistyksen puheenjohtaja Miika Yli-Karro muistutti paikalle kutsuttuja toimittajia joulukuussa Ihoden koulun pihalla vain muutaman kymmenen metrin päässä lapsista kulkeneista susista.

– Susikanta kasvaa Laitilan seudulla hallitsemattomasti, mutta kaatolupia ei myönnetä, Yli-Karro ihmetteli.

Viime vuonna Laitilan ja Mynämäen rajamailla kirjattiin yksi suden aiheuttama kotieläinvahinko, eikä sudenkaatolupia enää myönnetä kannanhoidollisista syistä tai sosiaalisten pelkojen takia. Neljän suden kaatolupahakemusta perusteltiin lähes 400 susihavainnolla ja noin 140 pihakäynnillä.

Laitilan riistanhoitoyhdistyksen toiminnanohjaaja Pasi Vuorio kertoo, että yhdistyksessä kyllä tiedettiin kaatolupalupaehtojen muuttumisesta.

– Ajattelimme, että pihakäyntien suurella määrällä olisi ollut vaikutusta.

Laitilan sivistystoimenjohtaja Heli Kiertokari-Laitinen pitää järkyttävänä, että kaatolupia myönnetään vain vahinkojen perusteella.

– Millainen vahinko vaaditaan, jotta kaatolupa heltiää?

Laitilassa kyyditetään susipelkoisia koululaisia hakemusten perusteella. Sivistystoimenjohtaja on vaikeassa tilanteessa, koska rahaa on rajoitetusti, mutta susihavaintojen määrä on suuri ja lasten pelko todellista.

– Kuka pystyy arvioimaan vahinkoriskin suuruuden, kun 6–8-vuotias kulkee pimeällä metsätiellä muutaman kilometrin?

Susivaaran perusteella koulukuljetuksissa on 6-vuotiaista 14-vuotiaisiin. Lyhimmät matkahakemukset ovat olleet 30 metrille.

– Mitä tehdä kun lapsi pelkää? Minä en halua olla se viranomainen, joka tekee päätöksen kyydin kieltämisestä, ja sitten jotain tapahtuu. Se riski on raskas kantaa, Kiertokari-Laitinen mietti.

Saloniemen juustolan yrittäjällä Riitta Saloniemellä on alkuperäiskarjaa, joka on uhanalaista, kuten susikin.

– Meillä on susiaitaa kaikkialla, jonne sitä voi laittaa. Järven rannalla aidantolpat eivät pysy pystyssä. Toivon, että teistä jokainen miettii, miltä tuntuisi, jos oma elinkeino syödään silmien alla.

Epäselvyyttä Laitilassa on myös susien määrästä. Luonnonvarakeskuksen (Luke) 23. tammikuuta keräämiä havaintoja tulkitaan niin, että havaintokierroksella olisi havaittu 18 suden jäljet, mutta sitten Yli-Karron mukaan puhuttu havaitun vain kahdeksan suden jäljet.

Havaintoja tehnyt Luken tutkimusteknikko Antti Härkälä muistuttaa, että kanta-arvioaineiston kerääminen ja käsittely on kesken. Esimerkiksi dna-näytteistä tullaan tutkimaan, mitkä lumijäljet liittyvät toisiinsa.

– Nyt minun toteamakseni on laitettu asioita, joita en ole todennut. Havaitsin itse asiassa alustavasti 10 suden jäljet.

Suden kanta-arvio valmistuu myöhemmin keväällä.

Varsinais-Suomen riistakeskuksen riistapäällikkö Mikko Toivola toivoo, että Laitilassa pyrittäisiin katsomaan, miten muilla susipaikkakunnilla toimitaan.

– Pöytyä on hyvä esimerkki. Vaikka susitilanne alueella on hyvin hankala, metsästäjät tekevät viranomaisten kanssa yhteistyötä esimerkiksi karkotusmenetelmien kehittämisessä.