Satamissa kertakorvaus vain liittoon kuuluville – sovittelija viittaa osapuolten haluun

Arja Joenpolvi

Viime perjantaina hyväksytty sovintoesitys viiden länsirannikon sataman satamavahdeille ja nosturinkuljettajille toi peruspalkkojen prosenttikorotusten lisäksi kertakorvauksen kahteen liittoon kuuluville työntekijöille.

Viikonlopun aikana sosiaalisessa mediassa ehdittiin jo ihmetellä, miksi sovittelija esittää kertakorvausta ammattiliiton jäsenyyden perusteella. Korotuksen saavat Auto- ja kuljetusalan liittoon AKT:hen ja Suomen Merimiesunioniin (SMU) kuuluvat jäsenet. Työnantajaa edusti Avainta ry.

Sovintoesityksen tehnyt sovittelija Jukka Ahtela ei näe vain liittojen jäsenille maksettavaa kertakorotusta poikkeuksellisena.

– Tässä tapauksessa työehtosopimuksen soveltamisala on määritelty niin, että se koskee Avainta ry:n jäsenenä olevaa viittä satamaa ja niiden palveluksessa olevia kahden liiton jäseniä. Näin ne osapuolet sen alun perin sopivat, Ahtela sanoi maanantaina STT:lle.

Hän huomauttaa, että sopimuksesta vain yksi yksityiskohta on lähtenyt elämään.

Maanantaiaamuksi kaavailtu lakko uhkasi Oulun, Kokkolan, Rauman, Naantalin ja Turun satamia. Kaikkiaan työriita koski noin 50:tä ihmistä, joista 20 on nosturinkuljettajia ja 30 satamavahteja. Eri satamissa samasta työstä on voitu maksaa eri palkkaa. Työehtosopimuksessa sovittujen uusien peruspalkkojen päälle tulee 1. maaliskuuta 1,6 prosentin palkankorotus sekä liittojen jäsenille 210 euron kertakorvaus.

Jos satamissa on töissä ihmisiä, jotka eivät kuulu kumpaakaan liittoon, onko työnantajan velvollisuus huolehtia, että myös he saavat korotuksen, vai voiko heidät jättää kertakorotuksen ulkopuolelle?

– Se on työnantajan asia, miten se tämän määrittelee, mutta työnantaja on sidottu työehtosopimukseen ja on velvollinen huolehtimaan siitä, että ainakin nämä, jotka on määritelty työehtosopimuksessa, sen saavat. Varmasti menee paikallisten olosuhteiden mukaan jollakin järkevällä tavalla, Ahtela sanoi.

Avainta ry:n toimitusjohtaja Vesa Laine sanoo, että työnantajan on hyvin haastavaa selvittää, kuuluuko työntekijä liittoon vai ei.

– Liittoon kuuluminen on arkaluontoinen asia. Automaattisesti kertakorotus menee niille, jotka ovat liittojen jäsenmaksuperinnässä ja katsotaan, ketkä jäävät yli ja käytetään harkintaa siinä.

Laineen mukaan liittoihin kuulumattomia on kaikissa viidessä satamassa vain muutama.

Myös Merimiesunionin puheenjohtaja Simo Zitting sanoo, että työntekijät ilmoittavat työnantajalle jäsenmaksun perimistä varten, kuuluvatko he liittoon vai eivät.

– Jos ei halua ilmoittaa, niin sittenhän se on oma asia. Kukin päättää itse siitä.