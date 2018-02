Turku esittelee kesätyöpaikkoja nuorille

Turun kaupunginteatterissa esitellään keskiviikkona satoja kesätyöpaikkoja. Kesätyö- ja koulutusmessuille on kutsuttu yli 1 000 turkulaisnuorta. Paikalla on noin 50 työ- ja koulutuspaikkoja esittelevää tahoa.

– Kesätyöpaikkoja on nyt paljon vapaana. Messuilla on vaikuttava lista Turun seudun työnantajia kertomassa omista kesätöistään. Jaossa on myös Turun kaupungin kesätyöseteleitä, ja halutessaan messukävijä pääse harjoittelemaan työhaastattelussa olemista. Lisäksi toistakymmentä oppilaitosta esittelee syksyn opintomahdollisuuksia. Parhaassa tapauksessa messuilta lähtee kesätyöpaikka sovittuna tai tulevaisuuden ammatti mielessä, sanoo tiedotteessa asiakasneuvoja Katre Saaremäel Työpisteestä.

Tapahtuma kestää kello 10–15.

Lue myös: Nuorille tarjolla 300 kaupungin kesätyöpaikkaa – sähköinen haku alkaa maanantaina