Viimeinen este Naantalin asuntomessuanomukselle poistui

Timo Anttila

Asuntomessujen hakeminen Naantalin Luonnonmaalle on käytännössä varmaa. Viimeinenkin este vuoden 2022 messujen hakemiselle poistui myöhään sunnuntai-iltana, kun kokoomuksen valtuustoryhmä kääntyi messujen hakemisen kannalle. Kokoomuksen ryhmän päätös ei ollut yksimielinen. Aiemmin kaikki muut Naantalin valtuustoryhmät ovat tehneet päätöksen messujen hakemisen puolesta.

Messujen hakemiseen on suhtautunut kriittisesti muun muassa kokoomuksen valtuustoryhmän puheenjohtaja Jan Lindström, jonka mielestä messujen järjestämiseen pitäisi niiden kalleuden vuoksi löytää kaupungin ulkopuolista rahoitusta. Hän on saanut tukea puolisoltaan Anne Pentiltä, joka on myös kaupunginvaltuutettu Naantalissa. Pentti ilmoitti maanantaina aamulla aikovansa esittää iltapäivällä kokoontuvassa kaupunginhallituksen konsernijaostossa messujen hakemista vastustavan päätösehdotuksen, jos jaosto on päätymässä esittämään messujen hakemista.

Konsernijaoston jälkeen messujen hakemista käsitellään tänään maanantaina illalla Naantalin kaupunginhallituksessa. Se tekee muodollisen esityksen messujen hakemisesta Naantalin kaupunginvaltuustolle, joka päättää asiasta talvilomaviikon jälkeen maanantaina 26. helmikuuta pidettävässä kokouksessa.